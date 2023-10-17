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缺審查機制 高市青創補助遭質疑
高雄市青年創業補助今年投件數793件，經審核10件資格不符，餘783件以抽籤選出300件，議員質疑青創補助申請格式簡略，無計畫明細、產品內容、財務計畫等內容，也缺乏審查機制，連鎖情趣用品、不動產加盟店都大舉申請，還有掛人頭等問題；青年局長張以理說明，市府不能拒絕並尊重每個行業，因申請案屢創新高才轉用抽籤，將精進補助方案。
市議員白喬茵表示，青年創業補助每案最高補助15萬元，明年度編列預算3500萬元，卻沒有像青年創業貸款補貼，要求申請者要完成20小時創業輔導課程，也沒有開設審查會議，補助沒有設內容和門檻，只有審核資格，而且申請格式簡略，沒有審查機制，最後是讓青年們用抽籤決定，是在抽大樂透嗎？
青年局長張以理表示，青創補助開辦初期審查機制嚴格，補助額度也高，但是部分申請青年抱怨「準備資料耗時」，所以簡化申請流程，資格審查之後會有現地審查，因為每年申請案屢創新高，今年投件數有近800件，改用抽籤是同資格下最公平作法。
白喬茵質疑，今年青創補助投件數793件，審核資格不符只有10件，基本上有申請就會過，還有不動產公司以多分店申請抽籤拚運氣。白喬茵建議青創補助依行業別分方案進行，訂定審查評分標準，取代先搶先贏或抽籤，也應該定期追蹤營運狀況。
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