國7路線又變？ 大寮民怨拿農田開刀

行政院規畫斥資1357.9億興建國道7號，今年3月核定，交通部高速公路局昨在高雄大寮區包公廟辦公聽會，地主質疑路線莫名更動，痛批政府為省拆遷補償費，刻意閃避沿線廠房，卻拿農田開刀，涉嫌瀆職，也質疑「路線生變，應重啟環評」；高公局解釋，國7歷時10餘年，是以路廊概念做整體評估，未來拆遷補償亦將從寬從優，不會讓地主吃虧。

國7路線爭執10多年，2階環評會議時，高雄反國道7號自救會極力反對規畫路線，建議改走林園區沿海岸線，再轉高屏溪西岸台29線銜接台88線快速道路，解決交通壅塞並節省建造經費，但意見未被接納，全案今年3月獲行政院核定，不料又傳路線更改、引發不滿。

陳姓地主不滿表示，配合政府友善土地政策，花錢改良地質從事有機農業，結果1周前突然接獲公文，國7以優化路線名義變更路線，上甲良田恐不保，痛斥公部門刻意閃避沿線廠房，卻要改徵收農田，「如此草率，把農民當什麼？」

大寮後庄里長鄭德文說，據聞路線變更後，高架橋段經中庄及後庄2里，商家生意就「去了了」，2里將抗爭到底；另名陳姓地主質疑，國7路線已完成環評，若變更路線是否要重啟環評？

立委林岱樺說，大寮長久以來未做都市計畫，國7拆遷補償務必從優，農地補償至少應比照大林蒲遷村案，有機田拆遷也應加成補償。

高公局總工程司陳宏仁表示，國7全長23公里，2階環評時即以沿線左右各500公尺路廊範圍進行詳細調查，此案歷時10多年，過程蓋了不少房子、地貌丕變，因此進一步擬定路線優化，盡量減少用地徵收及建物拆遷，減少居民干擾。

國7路線由小港南星路一路往北，途經臨海工業區、大坪頂特定區、大寮、鳳山、鳥松至仁武銜接國10，預定2026年動工，2030年完工，受影響地主達1600人。