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探索澎湖之美 「百人寫遊記」徵稿分享旅途美好

中央社／ 澎湖縣16日電

觀光署澎湖國家風景區管理處所轄澎湖觀光圈推出「百人寫遊記」徵稿活動，遊客在旅途中寫下對澎湖最難忘的體驗與遇見的美好，深入探索澎湖之美。

澎管處表示，為使澎湖獨特地景、人文、美食等特色透過旅人紀錄與分享，讓更多遊客嚮往澎湖，體驗不一樣的深度旅遊，歡迎大家一起以照片、文字留下對澎湖的回憶與思念，展現澎湖豐富的海洋文化、傳統風貌聚落、戰地風情與自然景觀等獨特魅力。

潮澎遊預購平台今年推出10條創新行程，「吉光遍嶼-澎湖燈塔光源」朝聖澎湖6座燈塔，體驗佇立在不同海域燈塔的不同風貌、「單車遊記」每日騎乘20公里，深入體驗巷弄轉角間所隱藏的常民文化或旅遊秘境，「青春遊記」了解海洋文化食魚教育、學習製作澎湖古早味糕點及獨一無二的手工香氛蠟燭。

澎管處指出，即日起至11月10日止，可上潮澎遊官方網站，點選好康多多「百人寫遊記」，分享10條創新遊程到訪的景點或手作體驗旅途見聞、美食、風土、人文、景物、心得或感想，入選者將獲贈潮澎遊預購平台線上優惠券2張，每張優惠券單筆消費500元即可折抵100元，使用期限至11月15日止。

澎湖 燈塔 美食

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