屏東TPASS月票熱銷中 即日起7-11也能購買

屏東縣政府從6月15日、7月1日推出行政院TPASS通勤月票後，民眾反映熱烈，至9月底已賣出約3.8萬多筆月票方案，為提供更多元的購買管道，即起可以到7-11「ibon」購買通勤月票，24小時服務不中斷，歡迎民眾多加利用。

縣府交通旅遊處表示，屏東TPASS通勤月票的現金購買管道以TPASS服務處、部分台鐵車站售票窗口為主，為方便民眾就近購買與續購月票，目前與7-11合作，在全台6700多家分店都可以透過ibon購買屏東TPASS月票（每筆手續費25元），民眾可隨時購買月票方案；另可使用電子支付或信用卡付費的民眾，亦可透過MeN Go官網及APP購買方案。

屏東的TPASS月票有3種方案，299屏東公車無限暢行、399屏東無限暢行，與南高屏999方案，交旅處表示，若以縣內299、399方案來說，299方案購買的民眾相對較多。一日生活圈擴大，搭乘大眾運輸的通勤、通學人口也逐年增加，為隨時滿足民眾購買通勤月票服務需求，利用便利商店24小時營業及店點密集優勢販售屏東TPASS通勤月票，鼓勵民眾響應綠色交通、購買屏東TPASS通勤月票。

交旅處表示，7-11也與MeN Go推優惠活動，今起到10月31日購買屏東TPASS月票贈送免費中杯熱美式，限量1萬杯；11月1日至12月31日購買屏東TPASS月票贈7-11購物金抵用券7元，以上活動以購買時間為準，先購買先發送，送完為止。