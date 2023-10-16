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2023客家悅讀節 紀錄片一睹美濃真實面貌

中央社／ 高雄16日電

高雄市客委會今天表示，「2023客家悅讀節x生活交響閱」18日在高雄市圖美濃分館，精選放映長年在客庄紀錄與耕耘的導演曾宏智執導兩部紀錄片，一睹美濃最真實面貌。

由高雄市政府客委會與財團法人高雄市客家文化事務基金會主辦的「2023客家悅讀節x生活交響閱」，18日晚間6時在高雄市立圖書館美濃分館4樓舉辦「伙房廳堂共下看電影－鏡頭．客庄」紀錄片播映活動。

首場播映「阿力伯的菸田」，由長年在客庄紀錄與耕耘的記者，同時也是導演的曾宏智執導。自台灣加入WTO後，美濃菸葉產業逐漸沒落，曾宏智以其記者嗅覺與敏銳度，紀錄下台灣最後一代菸農阿力伯面對變遷心情。

第二場放映曾宏智的另部作品「橙蜜香」，記錄遊子阿賓返鄉種橙蜜香的歷程。阿賓返鄉之旅充滿挑戰和掙扎，也是對土地和文化重新連結的嘗試，就如同滋味酸甜的橙蜜香小番茄，正是農村真實人生。

電影結束後有映後座談，民眾有機會進一步探討影片主題和問題，進一步瞭解美濃農業結構和產業發展，以及農村社區面臨挑戰和轉型。高雄市客委會主委楊瑞霞期許藉由紀錄片留下美濃田裡最真實面孔，參與民眾在觀看影片同時，也能思考美濃的農業結構與產業發展未來。

楊瑞霞表示，「2023客家悅讀節x生活交響閱」在美濃推出「行讀光影美濃：庄頭散策」一系列活動，期望透過書籍和媒體傳播方式，從書本、影像到走讀，鼓勵民眾用新的觀點看待、審視周邊人事物，從中找到對家鄉與土地的愛與認同。

客委會今天新聞稿表示，「行讀光影美濃：庄頭散策」系列活動影像紀錄也將被集結成攝影展形式更廣泛呈現。「庄頭散策攝影展」展出至10月底，透過影像紀錄美濃客庄多重面貌，也是對未來客庄閱讀方式和閱讀載體重新思考重要一步，帶給民眾更多元視角品味客家書香世界與客庄風景。

美濃 高雄市 客委會

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