午後常陣雨難整地 高雄美濃白玉蘿蔔、紅豆延後種植

最近原本是高雄美濃區紅豆及白玉蘿蔔種植期，但因午後常有陣雨，農民無法整地，將延後種植；高市府農業局表示，會與在地農會持續注意產區氣候與種植情況，適時給予農民協助。

高雄市美濃區農會總幹事鍾清輝今天對中央社記者表示，最近美濃區經常有午後陣雨，原本應在9月底開始種植的紅豆與白玉蘿蔔，至今仍無法整地種植。

鍾清輝說，下雨讓農地無法翻土整土，原本每年約11月中旬會舉辦「美濃白玉蘿蔔還有好豆季」，開放民眾採收體驗，但因必須延種，恐將延至12月中旬舉辦；但若到10月底都仍無法種植，最壞的可能是乾脆直接放棄種植。

據農業局統計，美濃區去年白玉蘿蔔種植面積250公頃、紅豆約600公頃，但今年受午後陣雨影響，將延後種植，也恐將影響採收；農業局表示，將會與在地農會持續注意產區氣候與種植情況，適時給予農民協助。