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杭州亞運屏縣選手獲3金3銀 周春米頒發599萬體育獎勵金

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
杭州亞運甫落幕，屏東縣有13名選手獲前6名，共奪得3金3銀佳績，縣長周春米（右三）今接見選手們，共頒發599萬元體育勵獎金，左起為競速溜冰有劉懿萱、李孟竹、黃玉霖與拳擊賴主恩。記者劉星君／攝影
杭州亞運甫落幕，屏東縣有13名選手獲前6名，共奪得3金3銀佳績，縣長周春米（右三）今接見選手們，共頒發599萬元體育勵獎金，左起為競速溜冰有劉懿萱、李孟竹、黃玉霖與拳擊賴主恩。記者劉星君／攝影

杭州亞運甫落幕，本屆屏東縣有13名選手獲前6名，共奪得3金3銀佳績，縣長周春米今接見選手們，共頒發599萬元體育勵獎金，鼓勵選手奮戰精神，期盼持續努力、為國爭光。

屏東縣府體發中心表示，屏東縣有22名選手及1位教練獲選亞運代表隊，參加田徑、棒球、拳擊、足球、自由車、競速溜冰、排球、武術及高爾夫等9個種類的競賽，有13位選手獲前6名，拳擊選手賴主恩；自由車蔡雅羽；競技體操林宜蓁；競速溜冰有黃玉霖、劉懿萱及李孟竹等3位選手；武術劉菖閔；高爾夫錢珮芸及蔡佩穎；排球有邱雅慧、林靖儀及賴湘程等3位選手，以及棒球鄭宗哲。

今天現場共頒發599萬元體育獎勵金，金牌100萬元、銀牌50萬元。周春米說，縣府打造各項運動軟硬體設施，全台首座、亞洲唯二的國際最新標準滑輪溜冰比賽場地「屏東國際滑輪溜冰場」去年11月啟用，讓選手無後顧之憂投入訓練，賽場上大顯身手，造就李孟竹、劉懿萱及黃玉霖等3位選手的好成績。

女子滑輪溜冰1000公尺爭先賽決賽「金包銀」由李孟竹、劉懿萱包辦金牌及銀牌，3000公尺接力賽劉懿萱、李孟竹聯手再為中華隊得奪1金；男子滑輪溜冰3000公尺接力賽，屏東縣選手黃玉霖的「黃金左腳」以0.01秒的奇蹟壓線奪金，屏東縣滑輪溜冰3人聯手，為中華隊拿下3金1銀的佳績。

屏東縣瑪家鄉涼山的排灣族戰士賴主恩，參加男子拳擊63.5公斤級比賽，與教練羅尚策十年磨一劍，一路過關斬將終得銀牌，也取得2024巴黎奧運參賽門票。

杭州亞運甫落幕，屏東縣長周春米今接見屏東縣的選手們，共頒發599萬元體育勵獎金，鼓勵選手奮戰精神，期盼持續努力、為國爭光。 記者劉星君／攝影
杭州亞運甫落幕，屏東縣長周春米今接見屏東縣的選手們，共頒發599萬元體育勵獎金，鼓勵選手奮戰精神，期盼持續努力、為國爭光。 記者劉星君／攝影

屏東縣 巴黎奧運 排球

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