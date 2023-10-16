歷經十年國7路線又變動？ 高雄大寮地主批：有這樣的政府嗎?

行政院今年3月核定國道7號建設，將斥資1357.9億，交通部高速公路局今天在高雄大寮區包公廟舉辦公聽會，地主卻質疑路線莫名更動，似刻意閃避工廠拿農田開刀，涉嫌瀆職。在場並有民眾質問，路線既生變，是否應重啟環評？高公局解釋，國7前後歷時10餘年，是以路廊的概念做整體評估，未來拆遷補償亦將從寬從優，絕不會讓地主吃虧。

國道7號路線爭執10多年，2階環評會議時，高雄反國道7號自救會極力反對顧問公司規畫的路線，建議應改走林園區沿海岸線，再轉高屏溪西岸台29線銜接台88線快速道路，解決交通壅塞問題的同時並節省建造經費，但意見未被接納，好不容易全案於今年3月獲行政院核定，又傳出路線更改。

陳姓地主表示，他們家族配合政府友善土地政策，花不少錢改良地質從事有機農業，結果一周前接獲高公局公文，才發現國7以優化路線的名義竟又變更路線，屆時上甲良恐將不保，痛批政府為省拆遷補償費，便宜行事，刻意閃避沿線廠房，卻要拆人家的農地，且路線變更至上周才告知，一點尊重也沒，「如此草率，這是什麼政府，簡直把農民當屎？」

另名陳姓一地主質問，國7路線已完成環評，事後卻又要更改，依據是什麼？若要變更路線，否該重啟環評？大寮後庄里長鄭德文則表示，據聞路線變更後，高架橋段將行經中庄及後庄2里，商家生意就「去了了」，兩個里已達共識，將抗爭到底。

高速公路局總工程司陳宏仁表示，國7全長23公里，二階環評時即以沿線左右各500公尺的路廊範圍進行詳細調，今年獲行政院核定計畫，由於此案歷時10多年，過程蓋了不少房子，地貌丕變，因此再進一步擬定路線優化，盡量減少用地徵收及建物拆遷，避免對民眾產生干擾。

在場的立委林岱樺幫忙緩頰，但也表示，大寮長久以來沒做都市計畫，要公園沒公園，要道路沒道路，都市計畫牛步化，行政怠惰，對大寮人十分不公，因此國7日後拆遷補償，務必從優，農地補償至少比照大林蒲遷村案，至於陳姓地主有機田的拆遷也應加成補償才合理。