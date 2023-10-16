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衛武營歡慶5週年 高雄出身舞團推新作「深深」

中央社／ 高雄16日電
衛武營國家藝術文化中心成立5周年。聯合報系資料照／記者徐如宜攝影
衛武營國家藝術文化中心成立5周年。聯合報系資料照／記者徐如宜攝影

衛武營國家藝術文化中心歡慶5週年，高雄出身、名聞國際的丞舞製作團隊再訪衛武營舞團也再度攜手金馬獎最佳音效獎得主李銘杰，21、22日將在戲劇院演出最新力作「深深」。

丞舞藝術總監暨編舞家蔡博丞，受哲學家尼采的文字「當你遠遠凝視深淵時，深淵也在凝視你」啟發，新作希望從深淵黑暗中發掘出向上的力量，讓人們找到屬於自身的光。希望透過視覺、聽覺展現強大動能震撼五感，挑戰觀者未曾經歷的爽快感。

「深深」英文作品名ABYSS原意為「深淵」，舞作原型是舞團2018年接受廖末喜舞蹈劇場邀演的短篇作品，當時邀演主題為「污染」，蔡博丞觀察到水污染中粉色、紫色的污染源，開始持續反思善惡的疆界和美醜的關係。

蔡博丞後來在尼采「善惡的彼端」文字找到創作動機，探究深淵彼端的存在，在仿如人心中最陰暗處的深淵，尋找埋藏底處的幽幽微光，並從中獲得力量，編創出此作品。

李銘杰操刀「深深」的音樂，將深不見底的水中聲音想像，以「深藍」、「灰暗」與「發光體」型塑出作品的顏色屬性與意象，運用了傳統樂器、人聲，透過節奏、合聲和音樂，勾勒出在水底中唯美、神秘中帶有驚悚的海底部落故事。

「深深」的演出帶有強烈儀式感氛圍，包括祈雨、求偶、攜手與蹲姿的多種樣貌。蔡博丞表示，希望觀眾看完能覺得爽快，「這聽起來是一個很膚淺的目的，但是在這個世代，要讓觀眾震撼、要震出那個爽快感，難道是一件容易的事情嗎？」

衛武營新聞稿指出，蔡博丞出身高雄，2014年率領團隊以「浮花」入圍國際舞蹈界知名的「漢諾威國際編舞大賽」，獲史無前例的製作獎，是台灣目前最具國際代表性的舞蹈團隊之一。歡迎民眾購票欣賞，凡單筆訂單同場次購票4張，即可享75折優惠。

團隊 衛武營 舞團

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