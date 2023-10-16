衛武營歡慶5週年 高雄出身舞團推新作「深深」

衛武營國家藝術文化中心歡慶5週年，高雄出身、名聞國際的丞舞製作團隊再訪衛武營，舞團也再度攜手金馬獎最佳音效獎得主李銘杰，21、22日將在戲劇院演出最新力作「深深」。

丞舞藝術總監暨編舞家蔡博丞，受哲學家尼采的文字「當你遠遠凝視深淵時，深淵也在凝視你」啟發，新作希望從深淵黑暗中發掘出向上的力量，讓人們找到屬於自身的光。希望透過視覺、聽覺展現強大動能震撼五感，挑戰觀者未曾經歷的爽快感。

「深深」英文作品名ABYSS原意為「深淵」，舞作原型是舞團2018年接受廖末喜舞蹈劇場邀演的短篇作品，當時邀演主題為「污染」，蔡博丞觀察到水污染中粉色、紫色的污染源，開始持續反思善惡的疆界和美醜的關係。

蔡博丞後來在尼采「善惡的彼端」文字找到創作動機，探究深淵彼端的存在，在仿如人心中最陰暗處的深淵，尋找埋藏底處的幽幽微光，並從中獲得力量，編創出此作品。

李銘杰操刀「深深」的音樂，將深不見底的水中聲音想像，以「深藍」、「灰暗」與「發光體」型塑出作品的顏色屬性與意象，運用了傳統樂器、人聲，透過節奏、合聲和音樂，勾勒出在水底中唯美、神秘中帶有驚悚的海底部落故事。

「深深」的演出帶有強烈儀式感氛圍，包括祈雨、求偶、攜手與蹲姿的多種樣貌。蔡博丞表示，希望觀眾看完能覺得爽快，「這聽起來是一個很膚淺的目的，但是在這個世代，要讓觀眾震撼、要震出那個爽快感，難道是一件容易的事情嗎？」

衛武營新聞稿指出，蔡博丞出身高雄，2014年率領團隊以「浮花」入圍國際舞蹈界知名的「漢諾威國際編舞大賽」，獲史無前例的製作獎，是台灣目前最具國際代表性的舞蹈團隊之一。歡迎民眾購票欣賞，凡單筆訂單同場次購票4張，即可享75折優惠。