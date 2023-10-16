台積電龍潭設廠傳生變 高雄想爭取擴大設廠？ 市府：會做好準備

高雄市議會今日(16)是財經部門質詢定期會，議員李眉蓁、黃文志針對台積電高雄廠，詢問設廠進度，李眉蓁說高雄廠2025年將量產2奈米晶片，用水量龐大，但橋頭、楠梓2座再生水廠卻要等到2028年才完工，擔憂影響民生灌溉用水，經發局回應高雄廠第一期評估為每日3.3萬噸用水，供水量足以負荷，不會壓縮民生用水；而台積電傳將放棄設廠在龍潭科學園區第三期擴建土地，黃文志問高雄市是否會爭取，經發局說市府會做好萬全準備。

李眉蓁說，台積電高雄2奈米新廠先進製程，計畫在2025年量產，到時用電量、耗水量相當高，高雄目前正在興建的2座再生水廠包括橋頭再生水廠與楠梓再生水場都未完工，前者2026年完工，可供3萬噸水，後者2028年完工，可供應7萬噸水，2廠花費140億，可供應10萬噸再生水，但卻趕不上台積電量產時程；她說台積電光是在南科， 每日用水就高達13.8萬噸水，2奈米製程耗水量很高，擔憂會壓迫民生、灌溉用水。

經發局長廖泰翔回應，高雄本身有充足水源，包括高屏溪中上游可再開發出9至12萬噸伏流水，「曾文南化聯通管」也能再有50萬噸原水提供，都可以用作供水；目前台積電的高雄廠第一期評估為3.3萬噸用水量，市府會與台積電做再生水時程討論，確認供水是百分百符合需求，強調2025年台積電量產時，就能提供完全用水量，不會排擠到民生灌溉用水，2028年時高雄所有的再生水廠就能提供20.5萬噸再生水，是全台縣市中最高的提供量。