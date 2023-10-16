高雄時尚大賞打造海上伸展台 大港橋遊艇時裝秀驚艷

高雄市青年局舉辦南台灣時尚盛典「2023 KFA高雄時尚大賞」，昨天在高雄駁二大港橋舉辦記者會，與旅德設計師黃世舜個人品牌「#DAMUR」合作，推出一場結合流行時裝、港都水運與藝術表演的遊艇時裝秀，將伸展台搬到海面上，營造高雄成為時尚之都。

在駁二大港橋舉行的遊艇時裝秀，表演遊艇從光榮碼頭出發，繞行愛河灣至第三船渠，於大港橋前停留走秀。模特兒搶先曝光高雄時尚大賞10組入圍決賽設計師作品，接著由台北時裝周品牌秀「#DAMUR」演繹本季6套服飾。參與這場遊艇秀的設計師和模特兒覺得，這是十分寶貴的經驗與回憶。

高雄市政府副秘書長張家興表示，感謝亞果遊艇、台灣港務高雄港務分公司等廠商和相關單位的協調配合，讓高雄發揮得天獨厚的港都特色，舉辦讓人驚艷讚嘆的水上時裝秀，期望南北時尚連線，將更多優秀設計人才推上國際舞台。

青年局長張以理表示，高雄時尚大賞以高雄為中心，打造青年設計師發揮長才的舞台，並結合特色地景及熱門話題推出各式創新創意企畫，為優秀設計師挹注流量與經驗，豐富時尚履歷。因此除了競賽，時尚大賞也辦理「潮模訓練營」徵選模特兒，提供免費培訓課程。這次遊艇時裝秀中精彩演繹作品的模特兒，一半以上都是潮模訓練營選拔培訓的學員，還有去年結訓、今年就獲選登上文化部台北時裝周開幕秀的優秀學員。