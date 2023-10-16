快訊

學習歷程檔案出了什麼問題 為何6成學生拿PDF檔作備審？

拜登：以色列必須對付哈瑪斯但非巴勒斯坦人 美避免戰事擴大

財運爆炸！本周「血型+生肖」最旺前5名組合公開

高雄時尚大賞打造海上伸展台 大港橋遊艇時裝秀驚艷

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「2023 KFA高雄時尚大賞」記者會上展演入選的優秀作品及旅德設計師品牌#DAMUR作品。圖／高雄市青年局提供
「2023 KFA高雄時尚大賞」記者會上展演入選的優秀作品及旅德設計師品牌#DAMUR作品。圖／高雄市青年局提供

高雄市青年局舉辦南台灣時尚盛典「2023 KFA高雄時尚大賞」，昨天在高雄駁二大港橋舉辦記者會，與旅德設計師黃世舜個人品牌「#DAMUR」合作，推出一場結合流行時裝、港都水運與藝術表演的遊艇時裝秀，將伸展台搬到海面上，營造高雄成為時尚之都。

在駁二大港橋舉行的遊艇時裝秀，表演遊艇從光榮碼頭出發，繞行愛河灣至第三船渠，於大港橋前停留走秀。模特兒搶先曝光高雄時尚大賞10組入圍決賽設計師作品，接著由台北時裝周品牌秀「#DAMUR」演繹本季6套服飾。參與這場遊艇秀的設計師和模特兒覺得，這是十分寶貴的經驗與回憶。

高雄市政府副秘書長張家興表示，感謝亞果遊艇、台灣港務高雄港務分公司等廠商和相關單位的協調配合，讓高雄發揮得天獨厚的港都特色，舉辦讓人驚艷讚嘆的水上時裝秀，期望南北時尚連線，將更多優秀設計人才推上國際舞台。

青年局長張以理表示，高雄時尚大賞以高雄為中心，打造青年設計師發揮長才的舞台，並結合特色地景及熱門話題推出各式創新創意企畫，為優秀設計師挹注流量與經驗，豐富時尚履歷。因此除了競賽，時尚大賞也辦理「潮模訓練營」徵選模特兒，提供免費培訓課程。這次遊艇時裝秀中精彩演繹作品的模特兒，一半以上都是潮模訓練營選拔培訓的學員，還有去年結訓、今年就獲選登上文化部台北時裝周開幕秀的優秀學員。

青年局指出，高雄時尚大賞決賽時間為12月9日，10月起將推出為期一個月的「新銳時尚周」，串聯超過40家品牌推出優惠活動，包括APS COFFEE、Pink Link、龜記茗品、 PEPPER'S、JOMODEL、ORENZI歐倫琪、健身工廠等，以及高雄大遠百、漢神百貨、統一時代百貨、義大世界購物中心等各大百貨。相關訊息可查詢高雄時尚大賞粉絲專頁https://www.facebook.com/KFAward。

高雄時尚大賞攜手台北時裝周品牌秀#DAMUR，發表創意時裝秀。圖／高雄市青年局提供
高雄時尚大賞攜手台北時裝周品牌秀#DAMUR，發表創意時裝秀。圖／高雄市青年局提供
高雄時尚大賞攜台北時裝周品牌秀#DAMUR，在駁二大港橋舉辦遊艇時裝秀。圖／高雄市青年局提供
高雄時尚大賞攜台北時裝周品牌秀#DAMUR，在駁二大港橋舉辦遊艇時裝秀。圖／高雄市青年局提供
展演模特兒許多來自潮模訓練營選拔培訓的學員。圖／高雄市青年局提供
展演模特兒許多來自潮模訓練營選拔培訓的學員。圖／高雄市青年局提供
大港橋上站滿觀看首場海上時尚秀的民眾。圖／高雄市青年局提供
大港橋上站滿觀看首場海上時尚秀的民眾。圖／高雄市青年局提供

設計師 遊艇

延伸閱讀

轟高雄亞灣7年百億投資淪口號 議員：屆時陳其邁已卸任

KFA高雄時尚大賞 大港橋遊艇時裝秀驚艷

高雄蚵仔寮槍案釀3傷！警漏夜逮16人擁槍 開槍者竟未成年

高雄婦人迷上健身小鮮肉 砸75萬投資「一舉動」救了自己

相關新聞

連鎖情趣用品、房仲搶提青創補助？ 高市青年局回應了

高雄市議員白喬茵今天在議會質詢高雄市青年創業補助方案，指連鎖情趣用品、不動產加盟店都大舉來申請，還有掛人頭、老牌裝新的企...

轟高雄亞灣7年百億投資淪口號 議員：屆時陳其邁已卸任

高雄市議會今(16)是財經部門質詢定期會，議員陳麗娜針對亞洲新灣區軟體園區的發展質詢，她質疑「亞灣2.0」智慧科技創新園...

明揚賠償、安置 屏縣府促20日提出

明揚國際科技屏東廠大火造成4名消防員殉職、6名員工罹難，逾百人輕重傷，明揚昨偕律師團舉行善後說明會，強調會善盡補償責任。...

百年老宅鼎昌號 明年底修復完工

屏東市萬年溪畔「鼎昌號李宅」是座擁有華美庭院的精緻老建築，見證從清領、日治、傳教士來台，民國政府等不同時期，李氏家族近年...

評論進口蛋被傳喚 議員質疑查水表

高雄某市民在個人社交平台上評論巴西進口雞蛋事件，遭調查局屏東市調站依違反食安法傳喚，國民黨高雄市立委參選人、議員李眉蓁、...

卡那卡那富族齊聚米貢祭 線上看零時差提升能見度

台灣卡那卡那富族發展協會今天在那瑪夏區瑪雅里的卡那卡那富族男子聚會所舉辦一年一度的米貢祭，透過多機直播多平台網路曝光，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。