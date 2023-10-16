轟高雄亞灣7年百億投資淪口號 議員：屆時陳其邁已卸任

高雄市議會今(16)是財經部門質詢定期會，議員陳麗娜針對亞洲新灣區軟體園區的發展質詢，她質疑「亞灣2.0」智慧科技創新園區計畫，規模已從5年107億到7年170億，對園區卻沒有實質成效，地主不敢投資開發，中央主導計劃，地方只能被動配合、提供意見，但廠商真正需求卻未被聽見，7年計畫結束後，資金燒完廠商就會離開。經發局回應，目前開發已有一定成效，中央、地方會一同協助幫助有意願業者進駐。

陳麗娜說，亞灣地區原本的5ＧAIOT計畫5年投資110億，但當地廠商先前就曾私下稱金額幾乎已用盡，她質疑該計畫並沒有真正讓廠商能落地建廠，可能補助計畫一結束，廠商就會離開，如今中央再加碼推動「亞灣2.0智慧科技創新園區」，預計7年投入約170億，她質疑是否有實質成效，台積電進駐北高雄有各界資源幫忙宣傳，當地土地開發、交通路網都有顯著發展，但反觀亞灣區卻無明顯改變。

此外，陳麗娜說，對比北高雄，亞灣地區的經濟成長不彰，當地地主也會擔憂若加入投資開發，結果卻不如預期，反而增加負債，因為地主的開發動力不足；她認為該區即使正式定名為「亞灣2.0-智慧科技創新園區」，每年21億經費卻不知花在何處，且該7年計畫到期時已超過陳其邁任期，市府是否因此不願作為重點項目，當初稱要打造亞洲新灣區成為「企業旗艦中心聚落」是淪為口號。