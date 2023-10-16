KFA高雄時尚大賞 大港橋遊艇時裝秀驚艷

「2023KFA高雄時尚大賞」高雄駁二大港橋登場，透過遊艇時裝秀把伸展台搬到海上，讓國人看到高雄時尚之都的潛力，波光粼粼的港都台步呈現只有高雄才能成就的時尚地景。

由高雄市政府青年局與旅德設計師黃世舜個人品牌「#DAMUR」攜手合作的南台灣最大時尚活動，結合流行時裝、港都水運與藝術表演。青年局長張以理表示，高雄時尚大賞以高雄為中心，打造青年設計師發揮長才舞台，並結合特色地景及熱門話題推出創新創意企劃，為優秀設計師挹注流量與經驗，豐富時尚履歷。

除了競賽，時尚大賞也辦理「潮模訓練營」徵選模特兒，提供免費培訓課程，如昨天遊艇時裝秀中精彩演繹作品的模特兒，過半數來自「潮模訓練營」選拔培訓學員；更有去年剛結訓，今年即獲選登上文化部台北時裝週開幕秀的優秀同學。

青年局表示，時尚不只是服裝設計，高雄時尚大賞活動期間提供在地青年工作機會、聘僱高雄表演團體等，為企業有效媒合人才，形塑良好就業育成環境，透過活動促進時尚從業人員扎根，達成拋磚引玉綜效，活絡流行時尚相關產業鏈並帶動地區經濟。

昨日下午在駁二大港橋舉行的這場遊艇時裝秀，表演遊艇自光榮碼頭出發，繞行愛河灣至第三船渠，在大港橋前停留走秀，由模特兒搶先曝光高雄時尚大賞10組入圍決賽設計師作品，接著由台北時裝週品牌秀「#DAMUR」演繹本季6套服飾。

青年局新聞稿表示，高雄時尚大賞決賽時間為12月9日，10月起潮流活動不間斷，將推出為期1個月的「新銳時尚週」，串聯超過40家品牌推出優惠活動，相關訊息鎖定高雄時尚大賞Facebook粉絲專頁(https://www.facebook.com/KFAward)。