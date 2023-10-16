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評論進口蛋被傳喚 議員質疑查水表

聯合報／ 記者王昭月卜敏正張已亷／連線報導
國民黨高雄市黨部發言人莊為傑（左起）、市議員李眉蓁、陳美雅、青年部副主任李昶志，昨天質疑政府食安出問題就查人民？記者卜敏正／攝影
國民黨高雄市黨部發言人莊為傑（左起）、市議員李眉蓁、陳美雅、青年部副主任李昶志，昨天質疑政府食安出問題就查人民？記者卜敏正／攝影

高雄某市民在個人社交平台上評論巴西進口雞蛋事件，遭調查局屏東市調站依違反食安法傳喚，國民黨高雄市立委參選人、議員李眉蓁、陳美雅等人昨開記者會質疑政府「查水表」，食安出問題就查人民？屏東調查站表示，依法偵辦爭議性訊息需符合法律構成要件規範，後續移送地檢署偵查，法院審理。

「查水表言過其實」，高雄市議會民進黨團副總召邱俊憲表示，陳美雅在議會指收到檢舉有黑色蛋時，大家對食安目標是一致的，但若不提供相關資訊積極查辦，只會讓眾人停留在恐懼、未知及疑問階段，事情總有一體多面，釐清事情真貌，不要有過多政治聯想，這對食安沒有幫助。

陳美雅表示，日前曾在議會質詢市長陳其邁，確實有400多萬顆進口雞蛋流向不明，民眾才會在網路討論公共事務，難道有疑慮就要被政府依假消息或違反食安法辦嗎？這是綠色恐怖再現？

她質疑在民進黨執政下，台灣已變成專制獨裁政府？政府不把食安議題說清楚，卻法辦提出疑慮的人，是威脅人民不要發聲嗎？

李眉蓁也說，民進黨搞文字獄、箝制言論自由已走火入魔，黑蛋不能說、臭蛋不能講，檢調是否查食藥署、農委會？食藥署日前曾公告超思進口雞蛋驗出禁藥，民眾講的有所本，結果政府專查老百姓。

食安 陳美雅 雞蛋

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