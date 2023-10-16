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明揚賠償、安置 屏縣府促20日提出

聯合報／ 記者劉星君張已亷／屏東報導

明揚國際科技屏東廠大火造成4名消防員殉職、6名員工罹難，逾百人輕重傷，明揚昨偕律師團舉行善後說明會，強調會善盡補償責任。議員除要求調查公開透明，並要求屏東縣府監督確保明揚負起責任。縣府指出，已委請律師團並協調產業園區高屏分局，督促明揚20日提出賠償、員工安置等計畫。

明揚董事長劉安晧、母公司明安董事長鄭錫潛等人，以及律師團許乃丹等5名律師昨在說明會兩度鞠躬道歉，對相關工安調查，劉安晧說，目前檢方偵辦中，尊重司法，不方便說什麼，發生這件事非常難過，感到抱歉。

許乃丹針對罹難者家屬、受傷員工賠償等逐一說明，並公開信託基金5億元的契約書，強調傷者後續醫藥費會全額負擔，目前已支出相關費用約2530萬元。

明揚指出，10名罹難者，已先發給家屬每人30萬元慰問金，並依勞基法規定，公司給付6名罹難員工每人5個月平均工資的喪葬費、40個月平均工資的死亡補償，6名員工喪葬費用均由公司全額負擔；至於4名殉職消防員，國家雖有撫卹金，公司會另撥付款項補償。

許乃丹說，明揚會了解每名受災者受損情形與需求洽談補償，並啟動員工就業意願調查，確認是否願意續留公司或需協助轉介，鄰損部分已逐一洽談賠償方案。

明揚指出，此事故已委託台灣職業安全學會對大火及爆炸原因調查及提出報告。4名消防員殉職家屬代表昨與明揚開協調會，希望了解意外經過及原因。屏東地檢署發言人主任檢察官陳靜慧說，火災調查涉廠房化學物品判斷，需實驗鑑定，目前以最速件辦理，需1個月才能提正式報告。

律師 屏東縣 消防員

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