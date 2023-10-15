卡那卡那富族齊聚米貢祭 線上看零時差提升能見度

台灣卡那卡那富族發展協會今天在那瑪夏區瑪雅里的卡那卡那富族男子聚會所舉辦一年一度的米貢祭，透過多機直播多平台網路曝光，將部落傳統祭典跨地域、零時差完整呈現。

米貢在卡那卡那富語裡意思是「小米」，族人依循每年小米的生長與收成，會在每年秋天慶祝小米豐收，感謝天神與祖靈的庇佑。

祭儀進行時，耆老翁博學也將滿滿的祝福分食給在場的貴賓，為貴賓祈福平安。而在與氏族交流時，主祭者用苧麻纖束以雙手握住兩端平置於胸前，始向天神道出感恩或祈佑語，並沾酒將苧麻纖束向上左右揮動二次。第一次為揮別陰霾，讓今年所有不好的事務消散，第二次為接收天神所賜各種福運。

而主祭者至貴賓前面時，低頭彎軀、雙手伸直向前成環，使苧麻纖束全部從手心中穿過，嘟嘴口形並發出吸窣聲，代表接收天神賜予的各種福運，意味賜福來年仍將豐收、食物無虞，現場氣氛非常歡樂。