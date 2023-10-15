減輕負擔！失能者入住安養機構 1年補助12萬元即起受理申請

為減輕中、重度失能市民入住住宿式服務機構的經濟負擔及降低家庭照顧壓力，中央針對「112年住宿式服務機構使用者補助方案」，補助每人每年6萬至12萬元，預估高雄市將有7000家庭受益，即日起受理申請，逾期視同放棄。

高雄市衛生局表示，截至112年8月31日高雄市已受理1418件，提醒補助方案申請期限採2階段受理，第1階段自112年7月1日至112年12月31日止；第2階段自113年1月1日至113年3月1日止，符合資格者需於期限內向高雄市政府衛生局提出申請，逾期不予受理。

高雄市衛生局表示，補助條件為中、重度失能市民入住依法設立各類住宿式服務機構，包含一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構、國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮譽國民之家（自費失能養護床、自費失智養護床）、兒童及少年安置及教養機構及提供住宿式服務的長期照顧服務機構。

補助資格方面，經地方政府長期照顧管理中心評估長照需要等級達4級以上或是領有身心障礙證明中度以上者之中、重度失能高雄市民，補助計算期間實際入住機構天數，累計達180天以上，每人補助12萬元。

此外，於111年12月31日前已實際入住機構者，且112年入住天數延續且累計達180天以上之事實，今年度未經長期照顧管理中心評估或經評估長照需要等級未達4級，每人補助6萬元。

符合上述補助條件者，如112年度入住天數累計未達180天，則逐月檢核每月入住天數，有住滿半個月者，每月給予補助5千元或1萬元。

高市衛生局表示，考量入住機構者，多數未經長照需要等級評估，民眾可撥打1966專線或透由機構向高雄市長期照顧管理中心提出評估申請，如有問題可洽詢長照服務專線1966或高雄市政府衛生局長期照顧中心專線07-7131500轉1105，詳情可上高雄市政府衛生局網站及衛生福利部長照專區查詢。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線