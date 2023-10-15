快訊

高雄蚵仔寮漁港今晨傳8聲槍響 55歲男中彈倒地急救中

理工系所充斥強者文化 頂大生被虐到崩潰：努力不一定有結果

iPhone 15 Pro Max和Galaxy Z Fold5誰耐摔？實測後它竟「一摔就破」不能用了

「紙風車」前進旗山滿滿人潮 茂管處：望藝術帶動觀光

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
紙風車劇團的演出吸引滿滿人潮。圖／讀者提供
紙風車劇團的演出吸引滿滿人潮。圖／讀者提供

茂林國家風景區管理處昨晚邀請「紙風車劇團」前進旗山，帶來著名劇碼《巫頂環遊世界》，希望結合藝術帶動觀光，精彩、富有趣味的戲劇表演可為高雄的觀光景點加值。

交通部觀光署茂林國家風景區管理處，昨晚於旗山公共體育場舉辦「FUN遊高雄觀光圈」，邀請深受大小朋友喜愛的紙風車劇團，帶來著名劇碼《巫頂環遊世界》。結合藝術帶動觀光，遊客白天走訪山間、海邊的迷人景致，晚上親子共賞精彩戲劇，讓遊客在感受南部旅遊魅力的同時，也能跟著戲劇和「巫頂」環遊世界。

紙風車劇團《巫頂環遊世界》演出結合四大片段，《起床號》描述一個賴床高手遇上千方百計要叫他起床的人，兩人在將醒未醒之間，展開一段逗趣的掙扎及對抗。《小芬小蓮海底歷險記》則是教導孩子們不要輕易相信陌生人的話，以及如果遇到壞人時該如何機智與勇敢地處理突發狀況。

牛蛙愛唱歌》前進台灣中美洲友邦貝里斯的森林，看動物們在不造成雙方傷害的前提下，如何以「外交途徑」解決牛蛙愛唱歌的困擾。《海底世界運動會》融入海洋環保議題，現場大小朋友化身馬里亞納海溝的海草，幫助魚選手完成比賽，在互動中了解環境保育的重要性。

茂管處柯建興處長表示，在秋高氣爽的季節裡透過「紙風車」精彩、富有趣味的戲劇表演為高雄的觀光景點加值，誠摯的邀請大家走訪高雄山城、體驗東高雄之美，認識高雄、嗨FUN高雄！

茂管處邀請紙風車前進旗山演出，希望藝術帶動觀光。圖／讀者提供
茂管處邀請紙風車前進旗山演出，希望藝術帶動觀光。圖／讀者提供

紙風車 國家風景區 牛蛙

延伸閱讀

疑爆炸聲後高雄連棟木造屋起火 烈焰染紅夜空畫面驚人

高雄民宅失火延燒3空屋 烈焰照亮夜空未傳人員受困

高雄原民文化節系列活動 阿美族豐年祭揭幕

影／高雄亞灣智慧科技大樓開工典禮 預計7年將投入170億元

相關新聞

非營利組織列名高風險賣場 資訊系統遭駭致捐款銳降高市黃捷怒了

警政署刑事局每季公布詐騙「高風險賣場」名單，其中非營利組織常入榜，資安漏洞造成捐款者個資外洩，對組織信心降低，連帶影響捐...

85大樓違法日租 高市府強制斷水電

高雄今年未合法旅宿有108家，其中21家位在高雄85大樓，全是日租型套房，號稱花1千多元住宿可享五星飯店高樓層視野，儘管...

揭開百年老宅神秘面紗 萬年溪畔鼎昌號李宅保存再生

屏東市萬年溪畔鼎昌號李宅，是座華美庭院與建築的精緻老建築，時空轉換漸被城市發展掩上面紗。鼎昌號李宅見證從清領、日治、傳教...

聯合盃作文賽 金門210學生初賽過關

「第17屆聯合盃全國作文大賽」金門區初賽昨天在金城國中登場，今年723人參賽，通過初賽的210名學生將參加12月3日全國...

結褵72年 夫妻牽手再走一次紅毯

屏東縣府昨辦鑽石婚表揚大會，36對結婚60年以上佳偶，平均年齡超過80歲的阿公、阿嬤們羞澀拍婚紗照，在另一半牽引下步上紅...

高市敬老金加碼 議員質疑政策買票

重陽節將至，高市65至79歲重陽敬老金今年從1千元調升至1500元，市庫多花2億，議員質疑政策買票，蓋一棟活動中心綽綽有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。