「紙風車」前進旗山滿滿人潮 茂管處：望藝術帶動觀光

茂林國家風景區管理處昨晚邀請「紙風車劇團」前進旗山，帶來著名劇碼《巫頂環遊世界》，希望結合藝術帶動觀光，精彩、富有趣味的戲劇表演可為高雄的觀光景點加值。

交通部觀光署茂林國家風景區管理處，昨晚於旗山公共體育場舉辦「FUN遊高雄觀光圈」，邀請深受大小朋友喜愛的紙風車劇團，帶來著名劇碼《巫頂環遊世界》。結合藝術帶動觀光，遊客白天走訪山間、海邊的迷人景致，晚上親子共賞精彩戲劇，讓遊客在感受南部旅遊魅力的同時，也能跟著戲劇和「巫頂」環遊世界。

紙風車劇團《巫頂環遊世界》演出結合四大片段，《起床號》描述一個賴床高手遇上千方百計要叫他起床的人，兩人在將醒未醒之間，展開一段逗趣的掙扎及對抗。《小芬小蓮海底歷險記》則是教導孩子們不要輕易相信陌生人的話，以及如果遇到壞人時該如何機智與勇敢地處理突發狀況。

《牛蛙愛唱歌》前進台灣中美洲友邦貝里斯的森林，看動物們在不造成雙方傷害的前提下，如何以「外交途徑」解決牛蛙愛唱歌的困擾。《海底世界運動會》融入海洋環保議題，現場大小朋友化身馬里亞納海溝的海草，幫助魚選手完成比賽，在互動中了解環境保育的重要性。