高市敬老金加碼 議員質疑政策買票

重陽節將至，高市65至79歲重陽敬老金今年從1千元調升至1500元，市庫多花2億，議員質疑政策買票，蓋一棟活動中心綽綽有餘。市長陳其邁表示，其他縣市都已調升，高雄不能輸給其他縣市，加上高雄近年經濟成長，市府收入增加回饋市民才決定調升，若要買票「去年選前就調了」。

今年重陽敬老禮金預算8億6011萬餘元，國民黨議員白喬茵質疑，「是要讓老人更快樂，還是政策買票」。民進黨議員邱俊憲也說，非法定社會福利預算編列應制度化，讓議會和社會更能夠接受。

鳳山區公所昨辦「九九重陽樂活鳳邑」敬老活動，鼓勵長者多外出參與社交活動。陳其邁指出，高雄65歲以上長輩人口達51萬人，全市C級巷弄長照站已設置539個、社區關懷據點527個，另設14座國民運動中心，希望提升長者運動頻率，預防肌少症。日照中心達122個，逐漸落實一國中一日照中心的政策目標。

陳表示，高雄敬老金好幾年沒調，因為其他縣市紛紛都已調升金額，高雄市不能輸給其他縣市，加上高雄近幾年經濟成長，市府收入增加回饋市民，才決定調升，加發是為長輩著想，讓老人家多些零用錢。