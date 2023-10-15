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結褵72年 夫妻牽手再走一次紅毯

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導
屏東縣府舉辦鑽石婚表揚大會，李清興攜手妻子李張勸仔由晚輩扶著重走紅毯，兩人結褵長達72年。記者張已亷／攝影
屏東縣府舉辦鑽石婚表揚大會，李清興攜手妻子李張勸仔由晚輩扶著重走紅毯，兩人結褵長達72年。記者張已亷／攝影

屏東縣府昨辦鑽石婚表揚大會，36對結婚60年以上佳偶，平均年齡超過80歲的阿公、阿嬤們羞澀拍婚紗照，在另一半牽引下步上紅毯，重溫當年結婚時的甜蜜喜悅。滿州鄉李清興、李張勸仔婚齡長達72年，上台跟縣長周春米倒香檳傳達祝福，前一晚興奮睡不著覺。

縣府社會處提早安排婚紗照拍攝，時隔一甲子重拍婚紗照，長輩們害羞又期待，頻說「裝扮起來真緣投」，佳偶們在過程中都忍不住為對方獻上輕輕一吻，如同回到當初結婚的幸福感覺。

來自滿州鄉的李清興及李張勸仔高齡93歲及90歲，2人於西元1951年透過媒人相識結婚，先生早年跑遠洋漁船，妻子在家種地瓜、蔬菜，養育3男、4女，2人攜手走過艱苦時代，將7名子女拉拔成人，夫妻生活相敬相惜如一日，互相容忍、尊重，至今依舊感情融洽。

李清興阿公身體硬朗，面對鏡頭開心比出「YA」手勢。陪同參與的小女兒說，母親當年結婚沒有穿婚紗，能因活動穿上禮服非常高興，期待盡快到會場欣賞婚紗照，一早6點就從住家出發，「爸媽沒有參加過這麼大型的活動，整晚興奮睡不著」。

社會處表示，細數每對佳偶愛的小故事，夫妻結褵逾一甲子的秘訣就是多關心對方，欣賞對方的優點、學習包容與體諒、多點溝通與了解，看似簡單道理，卻能用一生力行，難能可貴。

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