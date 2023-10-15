85大樓違法日租 高市府強制斷水電

高雄今年未合法旅宿有108家，其中21家位在高雄85大樓，全是日租型套房，號稱花1千多元住宿可享五星飯店高樓層視野，儘管有業者因疫情衝擊歇業，但仍有少數違法經營，觀光局對「85涵館」強制斷水斷電。非法業者籲政府研擬配套，輔導轉型，議員建議思考鬆綁法規或找物業管理業介入整合產權，避免非法旅宿春風吹又生。

85大樓日租屋集中在13樓至35樓，最高紀錄達數百房。觀光局最近一波非法旅宿公告名冊中，苓雅區占25家，當中21家就位在85大樓內，但官網多已公告「暫停營業」，電話也不通。

一名日租屋業者說，大樓旅宿紛歇業後，閒置空間變成吸毒者、遊民的據點，成治安死角；觀光局每周稽查2到3次，導致來客數大減8成。

另名業者指疫情影響，旅宿生意下滑，加上政府不定期稽查、開罰，多數都撐不下去，營業的不到5間。但日租屋問題存在已久，政府應研擬配套，輔導轉型，而非一昧開罰。

高市觀光局表示，為整頓非法旅宿，市府跨局處成立旅宿業輔導小組，積極輔導85大樓旅館、日租套房業者設立登記，已3家輔導成功，另一查獲違法旅宿即依法開罰，並勒令歇業，至今年9月底，已裁罰138件，罰額達1615萬元。但已罰30萬怠金並命令歇業的「85涵館」又重起爐灶，前天已會同消防、工務等單位強制斷水電。觀光局長高閔琳說，絕對不會是最後一件。

義守大學副校長李樑堅說，85大樓原是高雄地標，可惜後來染黃、染黑龍蛇雜處，與台北101大樓相較相對「落漆」，影響高雄整體形象，市府除應積極推進星級飯店復業，並加強查緝非法，重塑形象。

市議員黃文益表示，當年85大樓投資型個體戶居多，部分淪為非法旅宿，因產權複雜，加上單一間套房難達到營業規模，無法就地合法，演成今日的後遺症，縱使解決難度偏高，政府也不能兩手一攤，消極以對，斷水電外，應思考能否鬆綁法規或找物業管理業介入整合，徹底解決。