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聯合盃作文賽 金門210學生初賽過關

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
「第17屆聯合盃全國作文大賽」金門區初賽昨天在金城國中登場。記者蔡家蓁／攝影
「第17屆聯合盃全國作文大賽」金門區初賽昨天在金城國中登場。記者蔡家蓁／攝影

「第17屆聯合盃全國作文大賽」金門區初賽昨天在金城國中登場，今年723人參賽，通過初賽的210名學生將參加12月3日全國總決賽，將與各縣市好手一較高下。考生們表示，今年的題目靈活，很好發揮，考驗想像力和對生活議題的關注與理解。

今年聯合盃金門區初賽在金城國中開設33個試場，由金門縣府、聯合報系文化基金會主辦，金城國中協辦。比賽分成國小中、高年級、國中七、八、九年級、高中職共6組。

今年國小中年級組題目是發明可以讓生活變得更便利的物品；高年級組把家人比喻成動物，分享相處的趣事；國七組跨越時空與名人相見，寫出心中的想望；國八組比較實體書與電子書的使用差異；國九組從限塑的時間軸去理解、探討政策的成效與影響；高中職組以AI程式ChatGPT為主題，讓學生思考如何適當使用。

開瑄國小六年級黃昱晨提到要把家人比擬成動物，需要發揮想像力，與自己擅長的類型不同，但還是嘗試從家人的專長與特點下手，題目難度算是中上。

金湖國中九年級郭政昇從超商不提供吸管的生活經驗切入，雖然開始感到不便，到最後習慣，解讀政府限塑政策時間表。金門高中廖庄庄表示，自己對ChatGPT的議題本來就有興趣，覺得很好發揮。

金門 家人

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