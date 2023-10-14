金門女兒李淑睿返鄉行善 攜40箱民生物資贈弱勢家庭

金門女兒李淑睿行善多年，今天偕同台中市快樂志工行善隊一行十餘人，再度回到家鄉關懷弱勢，志工行善隊募集到的40箱日常生活民生物資，送給家扶中心由他們代轉給弱勢家庭，希望在秋季強烈的東北季風來臨前，能將溫暖的愛送到各受扶助的的家庭裡。這份愛心物資，由金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙代表受扶助家庭接受，並致上謝意。

快樂志工行善隊創辦人李淑睿表示，她年輕時就到台灣工作，從來沒有一天忘記過自己是從金門走出來的金門女兒，即使已交棒縣府鄉親服務隊的職務，但只要有需要一通電話就可召喚得到她，凡是金門鄉親在台碰到困難或自己可以幫上忙的，莫不傾力協助，為鄉親尋求資源。

李淑睿說，她從服務中，找到了一批志同道合的人，大家一起籌組並創立了行善志工隊，最難能可貴的是，快樂志工行善隊中沒有階級之分，都是由全體志工伙伴群策群力，一起動手、一起工作，不僅帶著志工隊夥伴全省跑透透，在各方面的慈善工作都有觸及；但無論她跑遍台灣各地行善，總是忘不了家鄉的弱勢族群，年年都會找藉口回到故鄉，幫助關懷弱勢的族群。

楊肅謙表示，李淑睿對家扶中心甚至地方上的弱勢族群，都顯現出人飢己飢的胸懷，尋求資源來幫助他們，是位值得讓家鄉人欽佩的金門兒女。此次志工隊全體大德捐贈的40箱民生物資，內容物包含了白米、食用油、醬油、麵條、罐頭、鹽、糖等主副食品，大大的減低了家庭日常食品的開銷，實在是再好也不過了。