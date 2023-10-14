金門女兒李淑睿返鄉行善 攜40箱民生物資贈弱勢家庭
金門女兒李淑睿行善多年，今天偕同台中市快樂志工行善隊一行十餘人，再度回到家鄉關懷弱勢，志工行善隊募集到的40箱日常生活民生物資，送給家扶中心由他們代轉給弱勢家庭，希望在秋季強烈的東北季風來臨前，能將溫暖的愛送到各受扶助的的家庭裡。這份愛心物資，由金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙代表受扶助家庭接受，並致上謝意。
快樂志工行善隊創辦人李淑睿表示，她年輕時就到台灣工作，從來沒有一天忘記過自己是從金門走出來的金門女兒，即使已交棒縣府鄉親服務隊的職務，但只要有需要一通電話就可召喚得到她，凡是金門鄉親在台碰到困難或自己可以幫上忙的，莫不傾力協助，為鄉親尋求資源。
李淑睿說，她從服務中，找到了一批志同道合的人，大家一起籌組並創立了行善志工隊，最難能可貴的是，快樂志工行善隊中沒有階級之分，都是由全體志工伙伴群策群力，一起動手、一起工作，不僅帶著志工隊夥伴全省跑透透，在各方面的慈善工作都有觸及；但無論她跑遍台灣各地行善，總是忘不了家鄉的弱勢族群，年年都會找藉口回到故鄉，幫助關懷弱勢的族群。
楊肅謙表示，李淑睿對家扶中心甚至地方上的弱勢族群，都顯現出人飢己飢的胸懷，尋求資源來幫助他們，是位值得讓家鄉人欽佩的金門兒女。此次志工隊全體大德捐贈的40箱民生物資，內容物包含了白米、食用油、醬油、麵條、罐頭、鹽、糖等主副食品，大大的減低了家庭日常食品的開銷，實在是再好也不過了。
中心主任李桂平同時也對由李淑睿率領的快樂志工行善隊全體獻上感謝之意，包含此次同行來家扶中心，搬運物資的志工隊成員及家屬翁明樞、張光海、黃仁德、李淑卿、李淑珍、黃柏偉等志工隊夥伴們，並替金門家扶中心的受助家庭，致上滿滿的祝福與感恩。
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