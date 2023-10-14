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回響／金沙溪人工湖 陳福海：不會在水獺棲地興建

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門規劃在金沙溪下游興建人工湖，恐衝擊金門歐亞水獺核心棲地，此案在各界關心及熱烈討論之下，金門縣長陳福海明確表示，不會在該處興建人工湖。圖／金門縣政府提供
金門規劃在金沙溪下游興建人工湖，恐衝擊金門歐亞水獺核心棲地，此案在各界關心及熱烈討論之下，金門縣長陳福海明確表示，不會在該處興建人工湖。圖／金門縣政府提供

本報日前獨家報導金沙溪人工湖計畫恐衝擊水獺重要的核心棲息地，此案在各界關心及熱烈討論之下，民進黨立委洪申翰昨也協調召開記者會，邀請各界專家以及水利署官員參與討論後，決議暫緩辦理；金門縣長陳福海在受訪時也明確表示，不會在該範圍興建人工湖，希望水利署在預算不變的前提下，能協助變更計畫，把水留在金門島上。

金門縣野生動物救援暨保育協會日前在網路PO出相關訊息，引起熱議，金門縣野生動物救援暨保育協會表示， 這項工程由中央出資5.49億元，金沙溪人工湖工程範圍有田墩戰備池、銘傳大學周圍漁塭，主要是擴大民生用水的蓄容量，預計以浚深、築堤方式將原有海水漁塭及戰備池改作為「淡水儲水使用」，但該區長年浸泡海水中，土壤重度鹽化無法作為民生用水水源，計畫透過引入金沙溪的多餘淡水進行「洗鹽」直至鹽度達民生用水標準，但預估30年內都無法達成洗鹽目標。

洪申翰昨邀金門地方團體、生態專業專家，在立法院召開記者會，指出金門縣政府向中央申請前瞻水環境計畫經費，規劃金沙溪人工湖工程計畫，但此建設恐破壞保育類歐亞水獺及百餘種鳥類的棲地，呼籲金門縣政府懸崖勒馬，會中也決議暫緩辦理，金門縣政府獲知後也表示將從善如流，規劃其他替代方案。

陳福海在受訪時表示，這是水利署核定的計畫，會尊重水獺的生態環境，尋找其他的替代計畫把水留在島上，陳福海也強調，希望水利署在預算不變的前提下，洪申翰也能協助變更計畫，例如在西半島建的滯洪池、生態池等。他說，縣府確定不會在此範圍內興建人工湖，會尋找其他合適地點，後續也會請水利署與縣府重新審慎評估，希望水利署在預算不變，幫忙將老天爺的雨水留在金門。

關於各界對人工湖選址、水質鹽化之可能及工程對生態影響等提出的疑慮，縣府強調，將從善如流，暫緩推動本案。但金門少雨多旱，涵養水源有其必要性，縣府將在爭取原中央補助經費額度下，研提替代方案；在西半島適宜廣置小型生態池、滯洪池等，為金門永續水利及生態共同努力。

金門縣府規劃在田墩戰備池、銘傳大學周圍漁塭，興建金沙溪人工湖工程，恐破壞水獺的重要棲地，引起地方關切。圖／摘自金門潮間帶臉書
金門縣府規劃在田墩戰備池、銘傳大學周圍漁塭，興建金沙溪人工湖工程，恐破壞水獺的重要棲地，引起地方關切。圖／摘自金門潮間帶臉書
金門縣府規劃在田墩戰備池、銘傳大學周圍漁塭，興建金沙溪人工湖工程，恐破壞水獺的重要棲地，本案確定不會在此範圍內興建。圖／摘自金門潮間帶臉書
金門縣府規劃在田墩戰備池、銘傳大學周圍漁塭，興建金沙溪人工湖工程，恐破壞水獺的重要棲地，本案確定不會在此範圍內興建。圖／摘自金門潮間帶臉書
針對金沙溪下游興建人工湖一案，恐衝擊金門歐亞水獺核心棲地，金門縣長陳福海明確表示，不會在該範圍興建人工湖。記者蔡家蓁／攝影
針對金沙溪下游興建人工湖一案，恐衝擊金門歐亞水獺核心棲地，金門縣長陳福海明確表示，不會在該範圍興建人工湖。記者蔡家蓁／攝影

金門 水利署 陳福海

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