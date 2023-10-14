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金門旅台企業家捐文物給縣府典藏 見證科舉之鄉輝煌時代

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門副縣長李文良（左）代表縣長陳福海致贈感謝狀給王水衷，感謝他的無私奉獻，再度捐贈文物給金門縣文化局典藏。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良（左）代表縣長陳福海致贈感謝狀給王水衷，感謝他的無私奉獻，再度捐贈文物給金門縣文化局典藏。記者蔡家蓁／攝影

中華海峽兩岸文化資產交流促進會理事長、旅台鄉親王水衷今天捐贈一批家鄉珍貴文獻史料給金門縣文化局，並展開為期1個月的「仙洲文采‧科第留芳-王水衷先生捐贈文獻特展」，讓人一窺科舉時代，十年寒窗苦讀，這些舊時鄉賢努力奮鬥的身影手筆，見證著科舉之鄉的輝煌。

王水衷繼5年前捐贈上千件珍貴銀飾、織品文物給金門縣文化局，今天再度捐給家鄉珍貴史料，包括副縣長李文良、金馬服務中心執行長楊上德、前科技部常次陳德新、旅台金門同鄉會總會創會會長李台山、現任總會長楊維居、前金大校長李金振、金門縣警察局長盧廷彰、金門縣副議長歐陽儀雄、議員楊育菡、海印寺性海法師等人，後盤山的王氏宗親更是集體搭遊覽車前來觀禮。

李文良致詞時推崇王年輕時赴台打拚，在文物藝術品收藏領域勤懇耕耘，成為知名的收藏大家、鑑賞家，在事業成功後無私回饋社會，此次捐贈家鄉有關的珍貴文獻及鄉賢的重要書跡等70件，豐富金門縣文化局的館藏，展現他熱愛家鄉的人文情懷。他也代表陳福海縣長致贈感謝狀給王水衷，感謝他的無私奉獻。

文化局長呂坤和指出，這次展出的文獻有66件科舉考卷、滄海紀遺手抄本上下集二冊、蔡廷蘭八尺巨幅對聯、生員呂化鯤、許維舟四條屏等文物，都屬於地區重要文獻；另有鄉賢的重要書跡，如「開澎進士」蔡廷蘭存世唯一紙質對聯墨寶，內容寫著：「延祉受禧迎庥植福，宜富當貴長生未央。」為罕見八尺大對聯，以精緻蠟箋寫就，分外異常珍貴。清末民初浯島知名書法家許維舟所作四條屏，貢生五品奉政大夫呂化鯤四條屏及科考試卷等。這些文人書法，可以想見昔時浯島鼎盛文風。

捐贈者王水衷表示，他少小離鄉至今四十餘載，始終心繫家鄉，每當見到家鄉文物和文獻，總想著這些文物、文獻應該留給金門，傳承歷史，讓後代子孫憑以懷思，在他歷年的收藏經歷中，陸續獲得多種與家鄉有關的珍貴文獻，如《滄海紀遺》一書，此為明洪受所著，該書完成於隆慶二年，以補同安縣志金門地方記載不足。此書為金門志的始祖孤本，見證金門的歷史源流。另有科舉試卷約有60餘張，大部份是浯江書院的科舉考卷，浯島身處邊陲，生存不易，十年寒窗苦讀，這些舊時鄉賢努力奮鬥的身影手筆，見證著科舉之鄉的輝煌。

「仙洲文采‧科第留芳-王水衷先生捐贈文獻特展」今天盛大開展，現場貴賓雲集。記者蔡家蓁／攝影
「仙洲文采‧科第留芳-王水衷先生捐贈文獻特展」今天盛大開展，現場貴賓雲集。記者蔡家蓁／攝影
中華海峽兩岸文化資產交流促進會理事長王水衷（左一）今天捐贈一批家鄉珍貴文獻史料給金門縣文化局，圖為貴賓欣賞他所贈的珍貴史料。記者蔡家蓁／攝影
中華海峽兩岸文化資產交流促進會理事長王水衷（左一）今天捐贈一批家鄉珍貴文獻史料給金門縣文化局，圖為貴賓欣賞他所贈的珍貴史料。記者蔡家蓁／攝影
「仙洲文采‧科第留芳-王水衷先生捐贈文獻特展」今天盛大舉行，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
「仙洲文采‧科第留芳-王水衷先生捐贈文獻特展」今天盛大舉行，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
中華海峽兩岸文化資產交流促進會理事長王水衷說，他離鄉至今40餘載，始終心繫家鄉，每當見到家鄉文物和文獻，總想著這些文物、文獻應該留給金門，傳承歷史，讓後代子孫憑以懷思。記者蔡家蓁／攝影
中華海峽兩岸文化資產交流促進會理事長王水衷說，他離鄉至今40餘載，始終心繫家鄉，每當見到家鄉文物和文獻，總想著這些文物、文獻應該留給金門，傳承歷史，讓後代子孫憑以懷思。記者蔡家蓁／攝影
「仙洲文采‧科第留芳-王水衷先生捐贈文獻特展」今天盛大展出，金門大學的外籍生也到場參觀，看到榜單也覺得很新奇。記者蔡家蓁／攝影
「仙洲文采‧科第留芳-王水衷先生捐贈文獻特展」今天盛大展出，金門大學的外籍生也到場參觀，看到榜單也覺得很新奇。記者蔡家蓁／攝影
「仙洲文采‧科第留芳-王水衷先生捐贈文獻特展」今天盛大開展，王水衷與副縣長李文良、金馬服務中心執行長楊上德、前科技部常次陳德新、旅台金門同鄉會總會創會會長李台山等人共同主持剪綵。記者蔡家蓁／攝影
「仙洲文采‧科第留芳-王水衷先生捐贈文獻特展」今天盛大開展，王水衷與副縣長李文良、金馬服務中心執行長楊上德、前科技部常次陳德新、旅台金門同鄉會總會創會會長李台山等人共同主持剪綵。記者蔡家蓁／攝影

金門 科舉 文物

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