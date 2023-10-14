全台最南客庄甩「福佬客」標籤 官民聯手搶救流失文化展成果

高屏六堆客家人於清乾隆年間陸續南遷屏東縣車城鄉保力村開墾，是台灣最南端的客家庄，但在周邊福佬聚落強勢文化影響下，成為不會講客家話的「福佬客」，為搶救流失的文化，縣府去年結合學界展開「堆外的客家人客底文化發展計畫」，今天展示參與式田野調查、出版刊物和培訓導覽解說，建構族群主體和自主性的成果。

縣府客家事務處說，過去常以「福佬客」稱呼具客家血緣但已不會說客語卻能說流利閩南語的特定族群人士，為避免被標籤化、次群體化，客委會以「客底」的正名取代；保力村文化發展計畫為期1年，由屏科大曾純純教授團隊結合在地工作坊，展開參與式文史田野調查和文化體驗，並和在地學校編寫教材開辦戶外教學，藉由在地公民參與親身投入，形成社區凝聚力，長遠以發展文化觀光為目標，為保力注入產業經濟的活水。

90歲的保力村耆老曾德興說，保力庄的移墾祖先，200多年自六堆地區先至車城才到保力，包括佳冬、美濃、竹田等地移民來，基於防禦，採聚落而居方式，各家族聯合起來「保其力」，是恆春半島的「客家小六堆」；但受周邊強勢閩南文化影響，不僅傳統客家文化幾乎式微，母語也已消失，知道自己是客家人，也信奉三山國王廟，但都用閩南語，30年前組協會搶救流失的文化和語言，但感覺力有未逮。

保力社區發展協會理事長曾德興說，保力庄民變福佬客，展現台灣多元族群融合的歷史痕跡，但保力庄從聚落建築和宗教信仰，仍可見客家文化的遺跡，地方保留元宵節拜新丁和乞龜的客家傳統民俗活動，並以牆面彩繪方式呈現保力客庄的前世今生，傳達「硬頸精神、耕讀傳家」、「勤是搖錢樹、儉是聚寶盆」的客家精神。