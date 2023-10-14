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屏東鑽石婚表揚大會 滿洲佳偶結褵72年興奮睡不著

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
來自滿洲鄉的李清興（左一）、李張勸仔（右二）婚齡達72年，2人身體健康活動自如，於今與女子一同出席由縣府舉辦的鑽石婚表揚大會，面對鏡頭開心比出「YA」手勢。記者張已亷／攝影
來自滿洲鄉的李清興（左一）、李張勸仔（右二）婚齡達72年，2人身體健康活動自如，於今與女子一同出席由縣府舉辦的鑽石婚表揚大會，面對鏡頭開心比出「YA」手勢。記者張已亷／攝影

為慶祝屏東結婚60年以上佳偶，縣府於今上午在和樂宴會館舉辦鑽石婚表揚大會，活動前聘專業團隊為平均年齡超過80歲的阿公、阿嬤們拍攝婚紗照，共36對佳偶獲表揚，其中有1對來自滿洲鄉的李清興、李張勸仔婚齡達72年，佳偶們於會場上重溫當年結婚時的甜蜜喜悅，獲頒鑽石婚證書及婚紗照，與家人們一同上台合影，見證幸福時刻。

社會處表示，長輩們在拍攝時隔逾一甲子的婚紗照時都感到十分欣喜，一開始還不敢相信如此慎重，但在化妝師開始化妝時，阿嬤們便露出害羞又期待的表情，頻說「裝扮起來真緣投」，佳偶們在過程中都忍不住為對方獻上輕輕一吻，如同回到當初結婚的幸福感覺。

來自滿州鄉的李清興及李張勸仔分別高齡93及90歲，2人於西元1951年透過媒人相識結婚，先生早年跑遠洋漁船，妻子在家種地瓜、蔬菜，養育3男、4女，2人攜手走過艱苦時代，將7名子女拉拔成人，夫妻生活相敬相惜如一日，互相容忍、尊重，至今依舊感情融洽。

李清興阿公身體硬朗，面對鏡頭開心比出「YA」手勢。陪同參與的小女兒說，母親當年結婚沒有穿婚紗，能因活動而穿上禮服感到非常高興，且母親十分期待能來會場看婚紗照，到今凌晨2點才休息，一早6點就從住家出發，「爸媽沒有參加過這麼大型的活動，他們感到很興奮，都睡不著。」

社會處表示，細數每對佳偶愛的小故事，發現夫妻倆結褵逾一甲子的秘訣就是多關心對方，欣賞對方的優點、學習包容與體諒、多點溝通與瞭解，如此成就幸福圓滿的婚姻，而這看似簡單的道理，卻是多數鑽石佳偶維持婚姻的方法，他們用一生力行，難能可貴，帶給與會民眾無限感動。

來自滿洲鄉的李清興（前排中）、李張勸仔（前排右一）婚齡達72年，於今在縣府舉辦的鑽石婚表揚大會上獲頒鑽石婚證書及婚紗照，2人在舞台上與縣長周春米（前排左一）及子女一起合影留念，場面溫馨。記者張已亷／攝影
來自滿洲鄉的李清興（前排中）、李張勸仔（前排右一）婚齡達72年，於今在縣府舉辦的鑽石婚表揚大會上獲頒鑽石婚證書及婚紗照，2人在舞台上與縣長周春米（前排左一）及子女一起合影留念，場面溫馨。記者張已亷／攝影
來自屏東縣滿洲鄉的李清興（左一）、李張勸仔（右二）婚齡達72年，2人身體健康活動自如，於今攜手走紅毯出席縣府舉辦的鑽石婚表揚大會。記者張已亷／攝影
來自屏東縣滿洲鄉的李清興（左一）、李張勸仔（右二）婚齡達72年，2人身體健康活動自如，於今攜手走紅毯出席縣府舉辦的鑽石婚表揚大會。記者張已亷／攝影
屏東縣政府於今上午在和樂宴會館舉辦鑽石婚表揚大會，會中邀請1對婚齡滿72年的滿州鄉佳偶，與縣長周春米（左一）一起在舞台上倒下香檳，祝福現場所有人幸福美滿。記者張已亷／攝影
屏東縣政府於今上午在和樂宴會館舉辦鑽石婚表揚大會，會中邀請1對婚齡滿72年的滿州鄉佳偶，與縣長周春米（左一）一起在舞台上倒下香檳，祝福現場所有人幸福美滿。記者張已亷／攝影

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