屏東鑽石婚表揚大會 滿洲佳偶結褵72年興奮睡不著

為慶祝屏東結婚60年以上佳偶，縣府於今上午在和樂宴會館舉辦鑽石婚表揚大會，活動前聘專業團隊為平均年齡超過80歲的阿公、阿嬤們拍攝婚紗照，共36對佳偶獲表揚，其中有1對來自滿洲鄉的李清興、李張勸仔婚齡達72年，佳偶們於會場上重溫當年結婚時的甜蜜喜悅，獲頒鑽石婚證書及婚紗照，與家人們一同上台合影，見證幸福時刻。

社會處表示，長輩們在拍攝時隔逾一甲子的婚紗照時都感到十分欣喜，一開始還不敢相信如此慎重，但在化妝師開始化妝時，阿嬤們便露出害羞又期待的表情，頻說「裝扮起來真緣投」，佳偶們在過程中都忍不住為對方獻上輕輕一吻，如同回到當初結婚的幸福感覺。

來自滿州鄉的李清興及李張勸仔分別高齡93及90歲，2人於西元1951年透過媒人相識結婚，先生早年跑遠洋漁船，妻子在家種地瓜、蔬菜，養育3男、4女，2人攜手走過艱苦時代，將7名子女拉拔成人，夫妻生活相敬相惜如一日，互相容忍、尊重，至今依舊感情融洽。

李清興阿公身體硬朗，面對鏡頭開心比出「YA」手勢。陪同參與的小女兒說，母親當年結婚沒有穿婚紗，能因活動而穿上禮服感到非常高興，且母親十分期待能來會場看婚紗照，到今凌晨2點才休息，一早6點就從住家出發，「爸媽沒有參加過這麼大型的活動，他們感到很興奮，都睡不著。」