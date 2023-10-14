加碼重陽敬老金遭罵政策買票 陳其邁無奈：為長輩著想

高雄鳳山區公所今(14)舉辦重陽敬老活動「九九重陽樂活鳳邑」，鼓勵長者外出參與社交活動，照顧身心靈健康，市長陳其邁、立委許智傑和許多地方民代到場參與，陳其邁表示高雄已有51萬名老年人口，照顧在地長者和建置關懷健康據點是市政重點項目，今年加碼重陽敬老金就是希望促進長輩終身學習、注重生活保健。

陳其邁致詞表示，高雄市今年將65至79歲重陽敬老金從1千元調升至1500元，全市C級巷弄長照站已設置539個、社區關懷據點527個，後者預計年底達545個，運動中心已設14個，希望提升長者運動頻率，減少罹患肌少症比率，「日照中心已達122個，逐漸落實我們一國中一日照中心的政策目標。」

陳其邁說，重陽敬老金今年加碼500元，是因為其他縣市紛紛都已調升金額，高雄市不能輸給其他縣市，加上高雄近幾年經濟成長，市府收入增加回饋市民，才決定調升，外界曾罵他是政策買票，他無奈笑說「要是如此，去年選舉前就該漲了」，稱全是為長輩著想，讓老人家多些零用錢。