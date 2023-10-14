誇張！高雄108家非法旅宿 苓雅區85大樓占五分之一

高市觀光局日前公布112年度未合法旅宿業者名單，108家未合法業者中苓雅區占25家，且高達21家位在85大樓內，全是日租型套房；據調查，目前過半數業者因疫情衝擊和稽查重罰已歇業，但仍有業者無視處分違法經營，高雄市觀光局昨針對「85涵館」強制斷水斷電，斬草除根。

85大樓日租屋集中在13樓至35樓，最高紀錄有數百房間，號稱花1千多元住宿，就能享有五星級飯店高樓層視野。觀光局最近一波公告名冊中，位在苓雅區的非法旅宿業者有21家即位在自強3路3、5號85大樓內；經查這些業者在網頁上已公告「暫停營業」，電話也無法接通。

一名曾在85大樓經營日租套房的業者透露，近年因疫情導致旅宿生意下滑，加上政府不定期稽查開罰，多數同業都撐不下去，大樓內剩餘的10多間旅宿業，至今仍營業的不到5間。

另名業者指出，大樓內許多同業紛紛歇業後，閒置空間因變成吸毒者、遊民的據點，成了治安死角；觀光局幾乎每周稽查2到3次，疫情結束至今已開罰近60萬。公部門經常稽查消息曝光，讓來客數大減8成，但日租套房已存在許久，政府應該研擬配套，輔導轉型為合法，而非一昧開罰。

義守大學副校長李樑堅指出，85大樓原是高雄地標，指標性產業進駐之地，可惜後來染黃、染黑龍蛇雜處，之前被海霸王買下星級飯店，未有進一步發展，與台北101大樓相較，的確相對「落漆」，影響高雄整體形象。市府除應積極推進星級飯店復業，也應加強查緝非法行業，才能重塑形象，一新氣象。

市議員黃文益表示，85大樓產權複雜，當年投資型個體戶居多，後來淪為違法私營日租屋的旅宿業，單一間的套房又因未達營業規模，想合法化也過不了門檻，演成今日「官兵捉強盜」後遺症。坦白說，私有產權，政府能出手的空間不大，但仍需設法解決，不能兩手一攤，消極以對，除斷水電外，也思考能否鬆綁法規，或找物業管理業介入整合，徹底解決，避免非法旅宿春風吹又生。