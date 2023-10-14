高雄港金棧遊港重陽節優惠 65歲以上長輩敬老價100元

高雄市輪船公司的金棧遊港航班可深入欣賞台灣第一大港口高雄港美景，輪船公司為慰勞長輩，推出10月份金棧遊港重陽節限定優惠活動，65歲以上長輩預約今日起至10月29日期間金棧遊港航班夕陽線或亞灣線，即可享專屬幸福優惠價100元，從海上視角欣賞美不勝收的高雄港。

輪船公司董事長黃淑美說，搭乘周六夕陽線（17:10)）能欣賞高雄港夕陽美景，或是周日亞灣線（14:40）從海上第一視角看大港橋旋轉，凡年滿65歲以上者都能享有專屬幸福優惠價100元，希望大家可以帶著長輩來遨遊高雄港，製造專屬獨家回憶。

輪船公司說，高雄港是高雄市最具代表性的特色景點之一，金棧遊港航班更可近距離欣賞港內各式船舶，再透過專業導覽志工解說高雄港歷史與文化特色，欣賞港內的壯闊景色。

輪船公司表示，週六夕陽線，觀光遊港輪會航行到第一港口防波堤，有機會可一覽高雄港海平面的懸日以及被夕陽染成金色的海面。周日亞灣線，乘客可從海上第一視角看大港橋旋轉，讓長輩與高雄港美景合影；高雄港大港橋座落於鹽埕區大義路底，是亞洲最長跨港旋轉橋，可在3分鐘內完成水平運轉。

「金棧遊港」航班時間分別為周六夕陽線17：10（以現場公告為主）、周日亞灣線14：40，航程60分鐘，包含專人導覽、遊港，全票300元，65歲（含）以上長輩專屬幸福優惠價100元，但需預約10月14日-10月29日期間金棧遊港航班，並出示身分證件供現場工作人員驗證，3至12歲兒童享優待票200元，2歲以下嬰幼兒免費，船班位置有限，額滿為止。