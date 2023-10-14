裝設AED救過人命 高市警派出所裝置少得可憐

據衛福部「公共場所AED急救資訊網」統計資料，高雄市警局轄下單位，共僅裝置26個「自動體外心臟電擊去顫器（AED）」，其中全市134處派出所，只有14處設AED，以左營警分局及所屬派出所裝5個最多，目前仍有新興、苓雅、三民一、楠梓及六龜等5分局及所屬派出所沒裝AED。

高雄市警局表示，2016年以後，警方的AED由衛生局移撥，今年5月「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」修正，在1年內應在144處裝設AED，市警局正輔導各單位購置或租賃配置，目前所屬單位共已在47處裝置AED，尚有97處沒裝，預訂明年5月以前，會裝置完畢。

2020年10月12日凌晨，高雄市警仁武分局澄觀派出所前所長薛冠洲服勤時，突發心肌梗塞，癱倒派出所前，失去呼吸心跳，但派出所沒AED可救人，員警不停手為他做心肺復甦術，並向119求救。救護車火速趕到，以AED接手救人，才從鬼門關前救回所長，後來警方希望員警學AED使用方法，也設法增設AED。

直到去年10月4日，75歲的劉姓老婦到高雄市鳳山區雙慈殿，突然倒地失去心跳，當時廟前廣場正有廟方捐贈救護車給消防局儀式，在場消防救護人員雖具救人技能，但情勢危急，急需AED搶救老婦，獲悉200公尺外的市刑大有AED，直奔刑大借到AED讓老婦恢復心跳。警、消直慶幸，就近有AED，才緊急挽救老婦性命，鬆了一口氣。