金門計程車 明年元旦起漲價

金門縣計程車運價已12年未調整，縣觀光處昨天表示，金門計程車公會反映物價不斷上漲，業者經營困難，依程序提報縣府同意核定，明年元旦起調整，續程運價、時速5公里以下計時運價皆維持5元，但續程距離每250公尺計價調為每200公尺，計時時間從4分鐘降低為2分鐘。

觀光處提醒，如未及於明年元旦前修改計費表，仍須依照舊費率按表收費，不得超收，否則將開罰。

金門計程車同業公會理事長李開陣表示，之所以12年未調漲，是怕漲價沒人搭，所以大家都覺得不要讓旅客負擔太大，否則依規定每2年可調漲一次，12年來雙北已經調整過多次，但金門都無動靜，這次百業都漲，大家慘澹經營，才不得不漲價。

李開陣提及，金門目前有400多輛計程車，以數量來講「供過於求」，營運困難，很多人都不得不自謀生路，尤其在疫情期間與小三通暫停等，更雪上加霜；他以機場到水頭碼頭為例，本來是300到310元，價格調整後要350元。

不少乘客都說，現在萬物皆漲，只能接受；也有人說，金門很多計程車都用喊價，希望能跳表比較合理。

金門觀光處表示，調整後運價日間啟程1公里100元，續程每200公尺或時速5公里以下累計2分鐘都加收5元；夜間日間運價收費加收2成；春節除夕前一天至年假結束全天比照夜間運價收費。