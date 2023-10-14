屏東營養午餐廚神爭霸戰 開始報名

國民教育12年總計學校營養午餐約2400餐，屏東縣長周春米說，縣府首度舉辦廚神爭霸戰營養午餐創意料理，即起開放學校團膳、午餐秘書或營養師組隊參加，結合在地食材，選出12組進決賽，每餐符合營養午餐成本一人46元，再由學生們票選，將作為下學期營養午餐菜色。

縣長周春米說，營養午餐是重要一餐，18歲有12年在學校度過，營養午餐除有營養師把關，讓學童吃得健康、開心。透過這次徵件，融入當季食材，特色農產入菜；廚師展現廚藝，符合預算內列入菜單。由兒少代表當初審評審，進決賽隊伍，開放縣內國中小學生來票選。

兒少代表、里港國中七年級陳宥彤說，營養午餐希望多點變化，增添異國風味或設主題日像是海洋、節慶等，讓學生一起設計午餐料理，對營養午餐有更多期待。

縣府教育處長楊英雪說，營養午餐國小一人42到48元，國中48到52元，取中間值46元，參賽食材控制一餐46元成本；屏東202校，中央廚房46所，供應138所學校，近3年將建擴建3個中央廚房，為食安把關。

教育處表示，即起至11月15日邀請屏縣高中職、國中小學校及團膳廠商校廚、午餐秘書或營養師組隊參加，徵件作品聘請專家學者、校園營養師及兒少代表為初賽評審，選12組進決賽，決賽作品由全縣國中小學生1人1票，票選納總成績。