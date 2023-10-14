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薪資6都第5 高市府：朝科技業轉型

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

高雄市從去年下半年到今年上半年，失業率及青年失業率都居六都最低，勞參率達6成，女性也穩定就業，但據行政院主計處統計，高雄全時員工的年薪僅63.3萬元，平均薪資約3.5萬元，低於全台4萬910元，相差約5千元，排六都第五，議員質疑勞工局有何因應對策？高市府表示，朝科技產業轉型，相信假以時日，薪資結構定能翻轉。

高市議員黃秋媖昨在社政部門質詢時表示，2022年高雄失業率3.6%是六都最低，今年上半年失業率3.4%，再創縣市合併以來新低，青年失業率也最低，城市轉型下，就業市場已好轉，青年願留在家鄉。勞參率達59%，就業人數135.9萬，女性就業穩定成長，但勞工薪資所得卻未跟著成長？她建議，勞工局與青年局要緊密配合、與學校合作，促成產業與學校培育的人才對接。

據行政院主計處公布，各縣市全時員工全年總薪資，高雄去年被台南超越，六都排第五，全時員工薪資所得第五，去年全時員工年全年總薪資調查，高雄僅63.3萬，台中60.8萬，高市平均薪資3萬5369元，比全台平均薪資4萬910元，約差5541元。

勞工局長周登春不諱言說，薪資結構來看，科技產業發達縣市，薪資確實較高，但高雄近年在市長努力招商引資，產業漸轉型，相信薪資會慢慢提升，勞工局在媒合會針對薪資結構優良的求才單位優先媒合，並與青年局合作，促成青年就業條件更好。

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