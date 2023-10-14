高捷小港林園線、黃線工程宣布發包

高雄捷運四線齊發傳捷報！高雄捷運局昨宣布，小港林園線RLC01標及黃線YC01標2土建統包工程已選出最有利標廠商，2條路線均地下化，明年初開始施工，黃線預計2028年完工，小港林園線2030年完工，屆時捷運路網從全長54公里增加到123.5公里、114個站。學者建議，未來軌道路網要提升運量，整合所有大眾運具，是重要的一步。

走過工程流標陰霾，高雄捷運局昨宣布小港林園線RLC01標由榮工工程獲評為最有利標廠商，黃線YC01標則由馬來西亞商金務大工程公司與世久營造探勘工程公司獲評為最有利標廠商。近年國內重大建設工程因缺工缺料及物價飛漲等因素頻傳流標，高捷2土建統包工程能突破大環境限制順利發包，難能可貴。

捷運局指出，這2條路線是高雄捷運四線齊發計畫中相當重要的捷運建設路網，招標策略及內容經多次檢討修正，9月12日同步上網公告，小港林園線9月23日開資格標，2家廠商符合資格；黃線9月22日審資格標，1家廠商符合資格。

捷運局長吳義隆說，小港林園線及黃線的機電系統、軌道系統都已發包，同時設計，土建工程昨選出最有利標廠商後，今年底也能完成發包，明年初啟動施工，「有信心如期完成」。負責高雄捷運紅、橘二線營運的高捷公司表示，捷運路線愈延長，服務範圍廣，總運量應會提升，具正面效應。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，提升軌道運量，重點在於整合所有運具。捷運紅線、黃線及環狀輕軌的路線都固定，但民眾起迄點不見得都在捷運沿線，若要民眾提高軌道建設使用率，後端應與YouBike等共享運具及公車系統整合，路網綿密、班次變多，民眾搭乘便利，自然會選擇使用，現在發行TPASS，花少許費用能享受更大資源福利，就會轉換使用行為。