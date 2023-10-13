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高雄登革熱防治引爭議 衛生局檢討待遇留才

中央社／ 高雄13日電
高雄市衛生局。聯合報系資料照片／記者王勇超攝影
高雄市衛生局。聯合報系資料照片／記者王勇超攝影

高雄市防治登革熱衍伸多所衛生所長離退，衛生局表示，偏遠地區安排醫師駐點，補充臨床診所不足，感謝防疫團隊尤其是基層員工無私奉獻、努力，將檢討加給、加班費待遇留才。

高市湖內、梓官、大樹等8區衛生所醫師兼所長出現缺額，有衛生所人員反映，支援登革熱防疫無法休假，開防疫會議時不被尊重等。高雄市衛生局表示，當務之急除了擴大進用人力協助防疫，也同步規畫調節偏遠地區醫師、衛生行政人力結構，將檢討加給、加班費待遇留才。

國民黨籍高雄市議員陳美雅透過新聞稿表示，高雄市政府防治登革熱本末倒置，事先預防不力，病例一發生壓力全由基層人員承擔，才會爆發出走潮。高雄市登革熱疫情持續發燒，但防疫部隊已經潰不成軍。

衛生局發布新聞稿指出，歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，緊接著面對登革熱疫情，防疫工作攸關市民健康福祉，衛生局所始終站在防疫第一線捍衛市民健康。

衛生局說明，部分地區醫師人力不足，已協調醫學中心或公立醫院派員進駐維持醫療服務，並已研擬相關組織修編及待遇提升方案依程序處理中。

高雄市長陳其邁今天接受媒體聯訪時表示，高雄登革熱的防治工作都是總動員在做，這也是高雄能控制很多疫情的關鍵。希望11月底前，能夠盡量把登革熱疫情流行的曲線壓低，度過疫情挑戰。

陳美雅指出，自己接到很多民眾陳情，登革熱噴藥毒性強，許多民眾質疑屋內藥物噴灑安全性，家裡有小孩、長輩的更擔心健康安全問題。民眾的擔心和抱怨，顯示高市府在防治登革熱帶給民眾不信任感和亂無章法。

對此衛生局表示，高雄市20年來均秉持著噴藥專業原則，從選用環境衛生用藥、噴藥技術及機具都必需經過嚴謹評估，登革熱「空間噴藥」是用以殺滅成蚊。依據高雄市2023年的監測室內噴藥滅蚊生物檢定數據約可達到85％至100％擊昏率分析，高雄市目前的噴藥滅蚊是有效的。

衛生局強調，依據疾管署「登革熱／屈公病防治工作指引」，落實疫調採檢、孳生源清除及噴藥滅蚊三合一防治工作是必要的緊急防治手段。

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