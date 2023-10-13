高雄市本土登革熱+19 飲水機底盤驚見孑孓

高雄市今日新增登革熱本土個案19例，累計共780例。防疫團隊今天上午在三民區的大樓管理室，發現飲水機底盤有積水且已孳生孑孓，防疫人員當場清除並開罰1200元。衛生局說，各公私場域所有人、管理人、使用人，如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高可處1萬5000元罰鍰。

衛生局說，高雄今日新增登革熱本土個案19例，感染源可能為台南者共2例，分別為苓雅及湖內各1例；感染源為社區群聚衍生7例，分為左營、三民、鹽埕、前金、茄萣、苓雅及前鎮各1例，單點新增個案共10例，分別為三民3例、大寮2例、美濃、苓雅、前鎮、左營及路竹各1例。

衛生局表示，防疫團隊今日上午進行高風險社區環境病媒蚊密度調查，共計查獲134個積水容器，其中23個已孳生病媒蚊孑孓，防疫人員現場已開單告發並清除；孳生源包括水桶、帆布、廢輪胎、金爐、花器、飲水機底盤、水溝、塑膠罐及塑膠碗等，呼籲民眾落實環境「巡、倒、清、刷」並配合相關防疫措施。

衛生局說，近期氣溫轉涼，民眾改穿長袖衣物可減少受蚊子叮咬的機會，但仍不可掉以輕心。戶外活動時務必加強個人防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可之防蚊藥劑，才能保護自己和家人朋友的健康。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，務必儘速前往高雄市558家登革熱整合式醫療合約院所。