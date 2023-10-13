授旗全運會高雄隊 陳其邁喊「至少奪55金」拚全國前三

112年全國運動會將於21日在台南開幕，高雄市長陳其邁今(13)日授予高雄市代表隊市旗，為選手加油並致贈「加菜金」；上屆全運會高雄市共獲45面金牌，陳其邁期許今年能贏至少55面，擠進全國前三，此次在杭州亞運奪下壘球銅牌的林鳳珍為授旗代表之一，她說將持續挑戰自己，為家鄉爭取榮譽。

112年全國運動會部分賽事已提前進行，高雄市代表隊已獲2金2銀3銅，陳其邁鼓勵選手，不論是在平時訓練或是比賽過程中，都能展現運動家精神，期許大家順利奪金。此次授旗由上屆全運會金牌女子排球和排球隊員代表出席，隊員們穿著代表隊服走秀，展現青春活力。

運動發展局表示，目前代表團已導入正修科大組成的運動科學團隊，透過運動科學數據分析，提供選手教練訓練建議及營養處方，高雄醫學大學及小港醫院則成立運動防護中心等，協助選手保持最佳狀態；市府去年也啟動運動發展基金挹注選手培育、輔導及就業，培育更多優秀選手。

此次高雄市授旗代表為杭州亞運奪下壘球銅牌的林鳳珍、蘇奕璇及沈嘉玟，亞運賽場上奮戰到最後一刻，由林鳳珍轟出關鍵2分砲扭轉戰局，對於再戰全運會，林表示：「很開心今天能代表接旗，很榮幸也是一份責任，將全力以赴，持續挑戰自己。」