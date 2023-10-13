距選舉不到100天…避免影響春節布置 金門3圓環禁設競選廣告與旗幟

距離明年總統與立委選舉僅剩不到100天，金門縣政府今天開會表示，為避免影響春節的布置規劃與施作執行，位於金城鎮東門圓環、金湖鎮尚義機場圓環及料羅圓環等3大圓環周邊，將全面禁止設立競選廣告與旗幟，金門縣政府將密切監督競選廣告與旗幟設置情況。

每次到了選舉期間，金門的各圓環空地成了候選人的兵家必爭之地，幾乎各圓環路口都會設置超大與多面競選廣告，讓人看了眼花撩亂，由於此次的大選與春節相當接近，為了春節重要節點佈置與美化整體景觀，金門縣政府今天特別召集相關單位共同研商討論，由縣府秘書長謝世傑主持會議。

會中討論管理單位除確實依相關公告與規定落實執行外，應考量加強春節重要節點周邊整體景觀，劃設禁止設置競選廣告與旗幟範圍，並於事先積極向所有競選團隊以及業者宣導。縣府也強調，金門一直以來以其獨特的文化和節慶活動而聞名，為了保持這一特色，大家應相互尊重，確保競選活動不會對當地的節慶氛圍和景觀佈置造成負面影響。

縣府也強調，設置應優先考量不得妨礙市容觀瞻，金門縣政府將密切監督競選廣告與旗幟設置情況，與公有土地管理單位及各鄉鎮公所共同協力，以滾動式檢討改善，採取必要措施確保環境美觀和道路安全，並呼籲競選團隊和相關業者應共同合作，遵守相關規定。