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高雄失業率6都最低…平均薪資卻少全國5千元 議員：怎會這樣？

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市議員黃秋媖質疑，高市平均薪資比全國平均值低5千。圖／翻攝自高市議會官網
高市議員黃秋媖質疑，高市平均薪資比全國平均值低5千。圖／翻攝自高市議會官網

高雄市去年下半年起，失業率及青年失業率都居六都最低，勞參率達6成，女性也穩定就業，但據行政院主計處統計，高雄全時員工的年薪僅63.3萬，平均薪資約3.5萬，低於全台4萬910元，相差約5千元，排名六都第五，議員質疑勞工局有何因應對策？高市目前朝科技產業轉型，相信假以時日，薪資結構定能翻轉。

高市議員黃秋媖今天在社政部門質詢時表示，高雄2022年失業率3.6%為六都最低，今年上半年失業率為3.4%，再創縣市合併以來新低，此外青年失業率也最低，表示在城市轉型之下，就業市場已有好轉，青年看好高雄，願留在家鄉就業。除此勞參率達59%，就業人數135.9萬，女性就業也穩定成長，但勞工薪資所得卻未跟著成長？

據行政院主計處公布，各縣市全時員工全年總薪資，高雄去年被台南超越，六都排第五，全時員工薪資所得第五，去年全時員工年全年總薪資調查，台北市88.4萬，桃園70.1萬，新北65.2萬，台南64.2萬，高雄僅63.3萬，台中60.8萬。且高市平均薪資3萬5369元，比全台平均薪資4萬0910元，低約5541。

勞工局長周登春不諱言，從薪資結構來看，科技產業發達縣市，薪資確實較高，但高雄近年在市長努力招商引資下，產業逐漸轉型，相信薪資會慢慢提升，勞工局也會優先媒合薪資結構優良的求才單位，並與青年局合作，促成青年的就業條件更好。

黃秋媖進一步建議，除勞工就業輔導站，區公所就業輔導員協助民眾就外，希望勞工局與青年局也能緊密配合，與高苑工商等學校進一步合作，促成產業與學校培育的人才對接。

薪資 青年 失業 高雄市

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