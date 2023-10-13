樹科大虛擬運動館啟用 攜手艾肯娛樂培育電競人才

樹德技大電子競技與電腦娛樂科學系(電競與電腦娛樂科學系)今日舉行「虛擬運動科藝館」啟用典禮。樹德科技大學並與艾肯娛樂簽署合作意向書（MOU），雙方攜手為下世代電競娛樂產業培育人才，建立優質電競教育的永續願景。

樹德科技大學為配合國際奧會「虛擬運動」的數位政策，以及行政院預計在明年元旦正式掛牌的「運動科學發展中心」，副主任蔣天華與李寅彰等教師團隊戮力規劃完成「虛擬運動科藝館」作為運動跨域人才孵育基地。

國際奧會致力推動虛擬運動的發展，今年新加坡亦舉辦首屆奧林匹克電競週。樹德科大「虛擬運動科藝館」，打造運動科技體驗與轉播展演的創新場域。未來也將透過「虛擬運動」與「科技藝術」，讓電競與電腦娛樂科學系、休閒遊憩與運動管理系、動畫與遊戲設計系，跨院系合作的量能培育數位化創新經濟人才。

樹德科技大學與艾肯娛樂的產學合作亦是當天重頭戲，雙方合作案經過一年的研商討論終於完成。雙方的合作不單純只組織電競校隊，亦就行銷策略方向，規劃選手指導、主播／賽評訓練、直播團隊合作(執行合作)、設計團隊(廣告素材、主視覺提案發想)、KOC行銷策略養成等合作項目。