網邀里長參加兩岸交流 陳其邁：會多提醒遵守法律

高雄市鳳山區有里長收到自稱「中國天津市民營醫院組織」交流邀請，還說可全程報銷各類費用。高雄市長陳其邁提醒里長注意分際、遵守法律，中國有很多假旅遊真統戰的交流。

鳳山區文衡里里長洪啟修在社群媒體臉書（Facebook）上貼出對話截圖，頭像為正妹的不名人士以簡體字問洪啟修「請問您是里長嗎？」

洪啟修回答「是」之後，對方說，天津市最大的民營醫院組織，舉辦兩岸基層社區診療方式交流，想邀請台灣基層組織領導參加，全稱報銷各類費用。

陳其邁今天下午出席高雄市112年全運會高雄代表隊授旗儀式，會前聯訪時被問及此狀況。陳其邁說，中國有很多以交流為名義，行統戰之實的活動，也就是「假旅遊真統戰」。

陳其邁也說，伴隨旅遊開放，希望兩岸能夠正常往來、交流；但也要提醒里長和對岸交流時，須遵守相關兩岸人民關係條例法律規定。市府也會同步提醒里長一些陸委會提醒的注意事項。也希望里長與對岸官方有接觸時，能注意到對等、尊嚴的原則。

另外，針對高雄市有8區衛生所所長出缺，陳其邁說，防疫工作非常辛苦，謝謝包括衛生局、民政局、環保局等各局處基層人員，支援防疫工作。尤其今年東南亞的登革熱疫情，和高雄周遭縣市疫情比過去更具挑戰。

陳其邁說，衛生所人力不足將做整體調配，確保偏遠地區有醫師駐點服務，像原鄉部落、六龜、杉林、美濃等，衛生所都需要醫師人力駐點，補充臨床診所不足的地方。也協調公立醫院醫師巡迴，或安排駐點醫師人力，同時調節偏遠地區衛生所醫師、行政人力的加給、加班費等。