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基層受不了「淫威虐政」…高雄多區衛生所爆離職潮 陳其邁認了

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高雄多區衛生所爆離職潮 基層受不了「淫威虐政」陳其邁承認了

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
陳其邁回應，各縣市常存在衛生所人力不足問題，市府會以調配人力、協調公立醫院醫師進駐和薪資加給等方式，希望補足偏鄉地區醫療量能。記者宋原彰／攝
陳其邁回應，各縣市常存在衛生所人力不足問題，市府會以調配人力、協調公立醫院醫師進駐和薪資加給等方式，希望補足偏鄉地區醫療量能。記者宋原彰／攝

高雄市傳出衛生所人員出走潮，多達8個所長離職，基層人員透露離職原因是受不了衛生局長官在防疫指揮上「淫威虐政」，覺得職場沒尊嚴，工作要求急躁又嚴苛。市長陳其邁今 (13)回應，各縣市常存在衛生所人力不足問題，市府會以調配人力、協調公立醫院醫師進駐和薪資加給等方式，希望補足偏鄉地區醫療量能。

陳其邁表示，高雄市防疫登革熱相當辛苦，謝謝所有基層同仁，國慶連假時仍有不少人員犧牲假期，到鄰里做清消、杜絕病媒蚊；對於傳出衛生所人員受不了衛生局長官在防疫指揮的「淫威虐政」，爆出離職潮，陳回應台灣各縣市都有衛生所醫師人力短缺問題，尤其高雄幅員遼闊，市府盡量達到偏遠地區都有衛生所醫師駐點，以補足臨床診所不足。

陳其邁說，目前對於衛生所人力不足區域，將嘗試調動市中心衛生所人力，補足偏鄉缺額；坦言高雄各區的登革熱疫情比其他縣市嚴峻，防疫工作更辛苦，市府將努力協調公立醫院的醫師做偏鄉巡迴或做半年為一期的駐點，也會調整衛生所人力的加班費補給，作為感謝衛生人員的辛苦。

此外，高雄有里長說收到自稱天津市民營醫院組辦的單位做交流邀請，邀請台灣基層組織領導參與，對方疑為「中共統戰招待團」；陳其邁回應，中國確實有很多以交流為名義，實為做統戰的手段，稱「假旅遊、真統戰」，會提醒各里長在與對岸交流時，須遵守兩岸人民關係條例，「希望兩岸能正常往來交流，希望里長與對岸官方接觸時，能注意到對等尊嚴」。

衛生所 醫師 陳其邁

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