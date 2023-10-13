鳳山3死高風險邊緣戶未列管 高市議員狠批「冷血」社會局曝原因

高雄鳳山一家3口日前尋短，經查因家有房產，無法申請低收入戶資格，屬典型社會邊緣戶，加上3人中2人久病，演成憾事。高市議會社政部門質詢今天多達4名議員關切，指全國貧窮黑數不知多少，這戶人家3年前即有輕生紀錄，政府處置過於僵化，冷血，能預防而沒預防。社會局解釋，案家不單因有房產不能申請低收戶資格，而是子女被判定有工作能力，社會局會偕同衛生局再檢討改善。

國民黨議員李雅靜今早詢問社會局針對自殺傾向的高風險家庭有無列管？，日前鳳山區3人尋短的案家屬中低收入，3人中1人罹癌，1人身障，有無列管？社會局長謝琍琍答覆，此案中低和低收資格都沒過，針對這類有經濟需求的個案，提供相關服務到一定程度就會結案。

「這麼冷血阿」，李雅靜說，癌症要不要看病，這戶中低收入戶即使有屋可住，但每月只靠1.2萬左右的補助金要養3個人，能支撐多久？她提此案，是希望社會局檢討處置作為不要這麼硬梆梆，冷血，社會扶助不是只做救助而已，還能有更多的關懷，包括結合慈善團體加入照應等，不要再讓那麼多人因病厭世，跳愛河，讓人看了憂心，懷疑這個社會到底是怎麼了。

議員鄭安秝也說，這戶案家申請過急難救助，3年前也曾有尋短紀錄，就因為有房子，不能申請低收入戶資料，「規定能否不要那麼死板」，很多人名下有5萬、10萬，但事實上生活就很危急窘迫，「明明可以預防，卻沒能避免憾事發生」。

議員李雅慧與陳明澤也表示，高雄市社福利及績效評比都居六都第一，更應思考還能為弱勢族群做些什麼努力，據統計，全國低收與中低收戶約58.5萬人，占總人口的2.5%，經民間團體估算，至少有220萬社會邊緣戶無法接受長期救濟，當中的貧窮黑數，不知還有多少。像台南市即針對邊緣戶設有專戶，列冊協助。

社會局長謝琍琍表示，這戶人家不能不單因為有房產，才無法通過中低收入戶資格，而因為子女中被判定具有工作能力。今年8月間，衛生局關切此案時並無異況，不過針對邊緣戶問題，社會局與衛生局會再共同會商檢討。

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