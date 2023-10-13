高雄衛生所長出走潮 矛頭對準誰？衛生局長黃志中說話了

高雄登革熱疫情嚴峻，衛生局嚴格執行防疫工作，卻引發衛生所基層人員抱怨忙到「人仰馬翻」，甚至傳出有多個衛生所長疑因受不了衛生局長黃志中的「淫威虐政」，灰心求去。黃志中說，衛生所長離職是因為屆齡退休、身體健康或生涯規劃；登革熱群聚疫情發生，需優先緊急處理，往往在高張力之下溝通協調，他感謝防疫團隊辛勞、全力以赴堅守防疫任務。

讀者投訴表示，高市衛生局要求基層衛生所全力投入防疫工作，但確診卻不能請假，動不動就被要求寫報告，甚至小事情就被警告要遷調記過，幾處偏區衛生所主任，無法忍受只求績效、不人道領導方式，才會離開職務。

投訴人說，高雄縣市合併前，偏區衛生所主任多兼醫師，相當於地方的醫療心臟，所長離職的衛生所都集中偏區，集體請辭就沒有醫師，群龍無首，造成偏區醫療量能受衝擊，非同小可。

據了解，在縣府楊秋興任內當過衛生局長，後來高市「花媽」陳菊時出任衛生局長，韓國瑜上任後，轉到台南黃偉哲麾下當社會局長，陳其邁補選上任又回鍋任衛生局長。

衛生局表示，今年以來陸續有8個衛生所的所長離開職位，但他們不是集體請辭，而是因為屆齡退休、重大健康因素、自願退休1人、及生涯規劃等因素，衛生局均已核派代理所長維持衛生所防疫及醫療門診不中斷。

黃志中說，依據中央登革熱防治工作指引，疫情發生時緊急防治工作必需在48小時內有效開展，包含疫調採檢、檢驗、社區環境病媒調查及緊急噴藥。尤其是群聚疫情發生、社區病媒環境高風險者，需優先緊急處理。

黃志中表示，防疫工作需與時間賽跑，他開會有時語氣嚴厲，也曾有少數同仁執行防疫工作時未遵守工作準則，被依規定記申誡，但沒有人遭到記過，也沒有人被遷調，提出的工作要求都是因為登革熱是急性傳染病，需做緊急處理。