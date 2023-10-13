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打擊賄選全面出擊 橋頭地檢「驅魔麵館」啟動

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄橋頭地檢署今天舉辦「即刻啟動 全面出擊」反賄選誓師記者會，邀請檢、警、調、廉及百工百業代表共同啟動「驅魔麵館」，宣示協力在各自的領域支持反賄選。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署今天舉辦「即刻啟動 全面出擊」反賄選誓師記者會，邀請檢、警、調、廉及百工百業代表共同啟動「驅魔麵館」，宣示協力在各自的領域支持反賄選。圖／橋頭地檢署提供

為了匯聚各方力量並宣示「齊心反賄」的決心，高雄橋頭地檢署今天舉辦「即刻啟動 全面出擊」反賄選誓師記者會，活動由「PUSH HAND」藝能團以熱情奔放的「反賄好Young Fun肆起舞」開場，並邀請檢、警、調、廉及百工百業代表共同啟動「驅魔麵館」，宣示協力在各自的領域支持反賄選。

大選投票進入倒數階段，橋頭地檢署舉辦「即刻啟動，全面出擊」反賄選誓師大會，除邀集士、農、工、商及醫療、教育、原住民、新住民各領域代表上台，橋頭地檢「驅魔麵館」的啟動，象徵著查賄「即刻啟動、全面出擊」，誓言對抗「假消息」、反制「暴力、黑錢介入選舉」、嚴查「境外勢力」、杜絕「選舉賭盤」，打一場漂亮的反賄選勝仗。

橋頭地檢署檢察長張春暉表示，距離2024正副總統選舉剩下不到100天，各地檢警調已經組成打擊賄選團隊，積極投入查賄行列，除了傳統賄選案件外也將重點放在查緝選舉賭盤、暴力跟中資介入選舉，以及防制假訊息犯罪。

高雄橋頭地檢署今天舉辦「即刻啟動 全面出擊」反賄選誓師記者會，邀請檢、警、調、廉及百工百業代表共同啟動「驅魔麵館」，宣示協力在各自的領域支持反賄選。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署今天舉辦「即刻啟動 全面出擊」反賄選誓師記者會，邀請檢、警、調、廉及百工百業代表共同啟動「驅魔麵館」，宣示協力在各自的領域支持反賄選。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署今天舉辦「即刻啟動 全面出擊」反賄選誓師記者會，邀請檢、警、調、廉及百工百業代表共同啟動「驅魔麵館」，宣示協力在各自的領域支持反賄選。圖／橋頭地檢署提供
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高雄橋頭地檢署今天舉辦「即刻啟動 全面出擊」反賄選誓師記者會，邀請檢、警、調、廉及百工百業代表共同啟動「驅魔麵館」，宣示協力在各自的領域支持反賄選。圖／橋頭地檢署提供
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高雄橋頭地檢署今天舉辦「即刻啟動 全面出擊」反賄選誓師記者會，邀請檢、警、調、廉及百工百業代表共同啟動「驅魔麵館」，宣示協力在各自的領域支持反賄選。圖／橋頭地檢署提供

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