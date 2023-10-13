打擊賄選全面出擊 橋頭地檢「驅魔麵館」啟動

為了匯聚各方力量並宣示「齊心反賄」的決心，高雄橋頭地檢署今天舉辦「即刻啟動 全面出擊」反賄選誓師記者會，活動由「PUSH HAND」藝能團以熱情奔放的「反賄好Young Fun肆起舞」開場，並邀請檢、警、調、廉及百工百業代表共同啟動「驅魔麵館」，宣示協力在各自的領域支持反賄選。

大選投票進入倒數階段，橋頭地檢署舉辦「即刻啟動，全面出擊」反賄選誓師大會，除邀集士、農、工、商及醫療、教育、原住民、新住民各領域代表上台，橋頭地檢「驅魔麵館」的啟動，象徵著查賄「即刻啟動、全面出擊」，誓言對抗「假消息」、反制「暴力、黑錢介入選舉」、嚴查「境外勢力」、杜絕「選舉賭盤」，打一場漂亮的反賄選勝仗。