紅線開發新紀元 高雄捷運啟動兩站聯合開發招商

高雄市捷運局今天舉辦捷運R20暨RK1站(西基地)聯合招商說明會，此兩案是繼今年度O13、Y10、Y15等案件之後，北高雄首次連續推出的兩件捷運土地聯合開發招商案件，為楠梓區及岡山地區迎來引人矚目的開發投資招商，現場吸引逾20家潛在投資人關心招商條件，目前兩案皆已公告招商，市府也歡迎投資人踴躍投標，創造北高新地標。

高雄市副市長林欽榮表示，配合中央S型產業廊帶政策，高雄形成南台灣半導體、光電、科技業重要的發展之戰略位置，R20案位於國家半導體產業的核心地帶，與多個產業園區緊密相連，更與知名的日月光、台積電等為鄰，伴隨著企業進駐、商辦及大眾運輸轉乘等多樣需求激增，基地也融合了楠梓行政中心以及企業安家宅，未來極具開發潛力。而RK1西基地緊鄰岡山火車站，同樣具備雙鐵共構優勢，中央前瞻計畫補助1.8億元規劃增設前、後站，並搭建跨站天橋，預計明年中完工啟用，未來透過立體連通雙基地及雙車站。