牡丹社事件導覽員 授證成果發表會

牡丹社事件明年滿150周年，屏東縣府昨舉辦牡丹社事件導覽解說人員授證及成果發表會，32人通過認證，縣長周春米勉勵他們發揮部落文化優勢及專業解說技巧，扮演「走讀土地引路人」，推廣恆春半島觀光魅力，成為國內生態旅遊標竿，讓恆春半島珍貴好山好水及遊憩產業能永續發展。

牡丹鄉素有「恆春半島後花園」美譽，是台灣最南端原住民鄉，當年牡丹社事件因先民英勇抵抗外侮，寫下台灣近代史著名一頁，成為歷史的轉捩點，屏縣府跨領域紀念這起事件，提醒後代子孫緬懷部落先人保衛家園精神。

屏東縣長周春米說，牡丹鄉豐富的自然、歷史、文化、產業，如同光彩奪目的珍珠交織成美麗的項鍊，縣府打造牡丹社事件導覽解說團隊，將結合生態環境、原民文化、產業打造別具特色的地方創生觀光旅遊，引領民眾走讀歷史場域。

通過認證的32名導覽員，最年輕的27歲，解說組長黃家玉說，這次解說員跨老中青三代，具傳承意義。交旅處指為建構完善導覽培訓機制，屏縣府與觀光署、屏科大及牡丹鄉公所攜手培訓專業導覽員，經過至少64小時培訓，才能成為合格導覽員。

交旅處表示，屏東2018年劃設「屏東縣落山風風景特定區」，2022年5月獲觀光署核定「恆春半島走讀-尋訪琅嶠故事」計畫，補助1.5億元，總建設經費達2億388萬。

培訓合格的專業導覽員將肩負生態巡守及文化傳承重任，鼓勵部落青年能返鄉從事導覽，以在地人身分說在地故事。