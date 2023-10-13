高雄托嬰中心收托 6都倒數第2…議員建議增開朝10晚9托育

高雄托嬰中心收托人數在6都倒數第2，收托比例6都最低，議員建議社會局訂4年內居家托育人員增加目標，並仿台北市針對服務業家長加開「朝10晚9」托育中心。社會局指會了解家長特殊的托育要求，設計臨托或在特定區域試辦。勞工局則表示會鼓勵企業認同雙薪家庭父母，安排彈性上下班，並進行中高齡職務再設計，填補人力缺口。

議員許采蓁昨質詢指出，據今年6月人口統計，高市0到2歲有5萬639人，僅收托3799人，托嬰中心收托人數6都倒數第2，收托比例6都最低。許采蓁說，高雄服務業人口比例高，台北市已試辦朝10晚9公托，高雄亦應考量比照。

「研究顯示托育補助比生育津貼更能提高生育率，但托育人員漸有高齡化趨勢」，許采蓁建議社會局訂定4年內居家托育人員增加目標，增加保母訓練課程及場次，加開配合服務業的托育中心。並獎勵在地企業提供高於法定的育嬰福利，鼓勵女性重返職場。

從事自由業的林小姐育有1歲多的兒子，由於她上班時間不固定，很希望托育中心能提供更長、更彈性的服務，不然得到處托親友支援。她說曾考慮找保母，但擔心找不到合適的，還要顧慮接送問題，加上虐兒事件頻傳，更加不放心，希望市府能幫家長把關、解決難題。

社會局長謝琍琍指會了解家長特殊的托育要求，針對服務業家長設計臨時托育或在特定區域試辦。

勞工局長周登春表示會鼓勵企業認同雙薪家庭父母，安排彈性上下班，另也針對中高齡人士推動職務再設計，填補人力缺口。