芋下生活藝術祭 青年看路「泥土」詮釋部落樂舞與故事

屏東縣鳩浙恩澇工作室2017年起展開部落空間藝術計畫，「VASA ARTs FESTIVAL芋下生活藝術祭」邁入第7年，今年以《qipu泥土》為藝術祭主題，並推出同名製作《青年看路5：qipu泥土》，10月13、14日在屏東藝術館演出，依循每個排灣年代時期文化流動過程及歷史記憶，重新解構每個世代下當代文化。

「 一個地球，養育各樣的人，同在泥土之上，你我可密也可分。」鳩浙恩澇工作室指出，「青年看路」是部落青年創作實驗計畫，邁入第五年，作品圍繞排灣族部落裡青年長時間觀察並理解傳統與當代，轉譯及詮釋部落面臨議題，透過排灣族青年的原創音樂、創作舞蹈，將說書、創作音樂、舞蹈一體呈現，演出中邀請參與群眾一起完整作品創作，探討對未來社會的遠景與想像，延續傳統符碼，重新詮釋當代部落樂舞及故事。

鳩浙恩澇工作室指出，「芋下生活藝術祭」實驗型計畫歷時一年，希望青年在為部落服務的同時，能創造與部落共學、分享的平台，藉著人與人之間的互相欣賞，以和諧的對話溝通、協同前進，期望作品能帶給表演者與觀眾更多的回饋，創造更友善的創作循環。

《青年看路5：qipu泥土》，10月13、14日晚間19:30在屏東藝術館演出，邀請大眾進場關注與支持，

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